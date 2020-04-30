胡博硯／國防部不是遮羞布　資訊透明才能照見光亮

▲近來國防部可謂多事之秋，除了磐石艦士官染疫及軍官自裁事件，弄得國防部灰頭土臉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

近來國防部可以說是多事之秋，此前敦睦支隊從帛琉返國後沒多久，卻因為磐石軍艦上學生與官士兵染疫的問題，海軍與國防部一直未能掌握正確的資訊，以至於海軍長官每次回答問題的答案都不一樣，光一個到底是哪一天放假離艦的，答案就改了好幾次，弄得海軍與國防部灰頭土臉。

國防部在記者會上最後認為敦睦支隊在通報上可能有落差，以及聯檢小組檢查不夠確實等問題。不過，國防部沒有告訴國人，為什麼他們要去引用農委會漁業署的「遠洋漁船境外僱用外籍船員入境防疫措施」，而不是讓大家回來都隔離14天，因為這些遠洋漁船境外僱用的外籍船員並不會像敦睦支隊的軍士官與學生一樣，下船後就回到全台各地家裡。

在這個個案中，聯檢小組僅用一個小時完成檢查，而且聯檢小組資訊與防疫中心可能有落差也被提出檢討。不過，從2013年，筆者無意間涉入了洪仲丘的事件當中，國軍的一個很大問題就是形式化的工作過多，本來要落實的工作常常也就走過場了，以至於防疫最終有了破口出現。

國防部應該是全台最大的機關，這個機關管轄的人最多，法規制度也多，而造成的問題就會是，裡面的成員要做的工作也就會變多，而這樣的結果卻是忙壞裡面的成員。所以，為了處理某些問題，國防部的各級長官設下不同的機制，如果這些機制都發揮作用，則就不會發生意外如近日台北林森錢櫃大火的意外一樣，當所有的消防設備都沒有辦法發揮功能時，最壞的情況就發生了。但在人之常情上面，就可能因為有多層的防堵機制，所以大家更不在乎，最終就會出現壞的結果。

在發生海軍敦睦支隊的風波之時，陸軍269旅的一位中尉軍官於營區裡面發生意外，目前調查方向可能是自裁，這也是該旅在近一年發生的第三起軍士官自傷的意外事件。

而這些意外事件發生的時候都會伴隨著軍中霸凌的傳言，面對傳言，國防部每次的做法就是發新聞稿要外界不要臆測。此次，除了要民眾不要亂猜外，並指出有三位軍官停止職務接受調查。但4月16日發生軍官自裁事件，陸軍卻在兩週後才停止相關人員職務進行調查，這中間該當事人的母親多次向總統及各級民意代表陳情，陸軍似乎都沒有什麼反應。

說真的，為什麼會有臆測，很簡單嘛，因為部隊裡面組織龐大，人的問題特別多，而業務繁雜的壓力，可能就造成了上下級的不合：上級合理的指責很容易就會演變成過度的霸凌。這除了要減少過度形式化的工作，減低基層軍士官的業務負擔外，在組織文化上，必須要全然改頭換面的從服膺人的權威變成服膺法律規範，才能解決。而國防部本身的資訊透明也是必須要檢討的，否則信用破產的國防部，老叫民眾不要亂臆測原因，一點意義都沒有。

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●胡博硯，東吳大學法律學系副教授，台灣醫事法學會監事、台灣環境法學會理事、台灣能源暨氣候變遷法學會理事、財團法人國會觀察基金會董事、德國柏林洪堡大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。