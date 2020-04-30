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陸國防部駁「秘密進行核試爆」　批美汙名化疫情：這鍋我們不背

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國防部新聞發言人吳謙。（圖／翻攝自中華人民共和國國防部）

▲中國國防部新聞局長、發言人吳謙。（圖／翻攝自中國國防部網站）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸國防部今天下午舉行例行記者會，對於美方指控中國疑似在新疆秘密進行「地下核子試爆」，以及在新冠疫情期間多次隱匿，中國國防部發言人吳謙除了嚴正駁斥核試驗傳聞外，也強調自疫情發生以來，美方不斷汙名化中國，「這個鍋我們絕不會背。」

據了解，美國國務院是在4月15日發布的軍備管制報告中，提及北京可能未遵守「零當量」核武測試禁令規定，包括新疆羅布泊核試基地活動頻率偏高、基地內大量挖掘、疑似運用特殊試驗室抑制爆炸。

▲▼中國人民解放軍空軍運20運輸機投入支援他國運送醫療物資、專家組進行防疫合作的工作中。（圖／央視軍事）

▲吳謙在發布會上駁斥美方種種指控，並重點強調中國軍隊在疫情期間所做的努力。（圖／央視軍事）

對此，吳謙指出，美方報告捏造事實，一派胡言。在國際軍控領域，與美方不同，中方一向信守承諾，言出必踐。

針對新冠肺炎疫情的隱匿問題，吳謙說，新冠肺炎疫情發生以來，美國一些政客，包括美國防務部門的領導，不斷攻擊中國，試圖污名化中國，中方對此堅決反對。他強調，中方始終秉持公開、透明、負責任的態度，第一時間向世衛組織報告疫情，展開國際合作，認為美方依些政客推諉責任，極力甩鍋，完全是出於政治目的和一己私利。

他也在記者會上，介紹軍隊支援湖北醫療隊的有關工作，表示從1月24日起馳援到4月16日，軍隊整體實現「打勝仗、零感染」的目標。

▲▼中國大陸國防部發言人吳謙4月30日下午召開例行記者會。（圖／翻攝自中國國防部網站）

▲吳謙4月30日下午召開例行記者會。（圖／翻攝自中國國防部網站）

吳謙還提到，截至4月30日，中國軍隊分別向伊朗、巴基斯坦、緬甸、寮國、柬埔寨、越南、黎巴嫩等國軍隊提供物資援助或派遣抗疫專家組；分別與巴基斯坦、新加坡、俄羅斯三國軍隊醫療專家召開防疫經驗交流視訊會議。

他說，在抗疫過程中，對於中國和巴基基坦兩軍的交流，以及阿爾維總統專程訪華等，顯示兩國是兄弟同心，其利斷金。

►「即日起，我退出老化黨。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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