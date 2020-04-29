避免51連假旅遊人多群聚　南投縣府實施風景區人流管制措施

▲新冠肺炎疫情未歇，面對51連假旅遊潮，避免風景區發生群聚疫情發生，南投縣府29日到轄內各風景區，盤點防疫分流措施整備情形。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎疫情未歇，面對51勞動節連假旅遊潮，為避免風景區發生群聚疫情發生，南投縣府風景區管理所29日到轄內各風景區，盤點防疫分流措施整備情形，希望把防疫能量最大化，讓民眾快樂出遊，安心回家。

南投縣風景區管理所長張昭貴表示，交通部觀光局日前函文通知全國各收費風景遊樂區及觀光遊樂業，提出園區人流總量管制上限值，並隨時通報，以利警示管制，達到人潮分流目標。

若遊客人數達上限值，即由業者實施管制措施，調控進出園區內遊客人數，以發揮防疫效能，降低群聚疫情發生可能。非收費風景區則以園區停車場，作為人流管制指標，如停車數量達5成，就會發布警示提醒民眾，疏導民眾前往其他風景區旅遊。

南投縣清境農埸、清境高空觀景步道、日月潭、溪頭、杉林溪等，都是民眾喜愛的旅遊熱點，其中清境農場上限值為3400人，清境高空觀景步道上限值為2000人、溪頭自然教育園區上限值為4400人，如達上限值即實施人流管制，日月潭則以停車場數量達5成時實施管制。

砂管所所長張昭貴指出，51連假將屆，預期將有大量旅遊人潮湧入縣內各大風景區，為避免風景區人多增群聚風險，成為防疫破口，縣府將配合中央政策落實風景區人流管制措施，並加強防疫宣導，希望旅遊民眾都能安心快樂出遊，平安健康回家。

縣府盤點時也請各業者，在風景區入口處張貼宣導海報，提醒遊客無論室內或空曠場域，務必保持安全社交距離，並儘量配戴口罩。縣府收費管理的風景區，也會定時廣播提醒民眾保持社交距離，及不定期進入園區宣導，避免群聚情形。

連假期間，觀光處也會聯合警察局、衛生局，到風景區進行熱點宣導，提醒民眾配合落實防疫作為。觀光處提醒民眾，國家景區、觀光遊樂業人流警示管制資訊，可透過交通部觀光局官網或1968APP取得，縣管風景區人流警示管制資訊，則可透過縣府「走進南投」官網了解各風景區管制情形，作為旅遊規劃參考，讓連假旅遊更方便。

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