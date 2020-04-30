視察酒精國家隊生產線　黃偉哲保證台南市消毒用酒精將更充裕

▲台南市長黃偉哲關切台南的酒精生產狀況，特別前往全久榮公司視察酒精生產線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

再有2家業者加入「酒精國家隊」，全久榮及坤展投入防疫酒精生產後，台南市消毒用酒精的供應將更充裕，不用擔心酒精短缺，黃偉哲代表市民感謝業者付出的心力。

為防範新冠肺炎，民眾購買消毒用酒精的需求增加，造成市場上消毒用酒精供應不足，台南市政府超前部署，主動請託台南市民營酒廠生產防疫用酒精，台南市長黃偉哲關切台南的酒精生產狀況，特別前往全久榮公司視察酒精生產線，得知全久榮及坤展投入防疫酒精生產後，台南市消毒用酒精的供應將更充裕，不用擔心酒精短缺，黃偉哲代表市民感謝業者付出的心力。



市長黃偉哲表示，台南市政府在疫情爆發初期，立即調查台南廠商生產口罩及酒精的產量，第一時間掌握防疫物資數量以及工廠的生產運作情況，防疫視同作戰，市府團隊除每週定期召開防疫會議，對於防疫物資的整備協調也投入相當多的精力。





因為有民眾擔心防疫用酒精會有不足的狀況，台南市政府即於4月初協請全久榮及坤展兩家民營酒廠，撥出部分產線生產防疫酒精，同時向財政部爭取防疫酒精免徵烈酒稅，已獲正面回應，經濟部也在4月24日同意這2家公司可生產防疫酒精。





黃偉哲市長表示，台南目前有隆田酒廠及天乾製藥兩家工廠生產防疫用酒精，分別每日可生產12萬瓶300ml酒精及1萬瓶500ml酒精；後續加入全久榮、坤展酒莊兩家廠商配合生產防疫酒精，合計每日約可生產10萬瓶350ml的防疫酒精，因此黃偉哲市長非常感謝全久榮及坤展二家公司的大力配合，共同為防疫工作與國人的健康盡一份心力。



在全久榮及坤展投入防疫酒精生產後，台南市消毒用酒精的供應將更充裕，不用擔心酒精短缺，台南市長黃偉哲呼籲民眾不要囤積防疫酒精，畢竟酒精為低燃點液體，若存放或使用不當容易造成危險，南市府團隊也歡迎其餘民營製酒業者加入酒精國家隊，共同為防疫工作與國人健康盡一份心力。

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