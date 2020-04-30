1968APP「人潮警示」門檻值修正了　上午實測：全台熱點亮綠燈

▲1968APP人潮警示門檻值修正，今天上午全台熱點亮綠燈。（圖／翻攝自1968APP）

記者賴文萱／台北報導

五一連假將至，交通部升級高公局1968 APP，提供用路人參考各景區人流數量，但因警示門檻值未考量各熱點承載容量導致資訊失真，引發地方首長怒火。交通部表示，昨天中華電信已把承載容量修正，目前為止狀況已經比較真實，接下來仍會持續優化並調整。

交通部政務次長王國材表示，昨晚中華電信大數據處已把承載容量（採假日尖峰）放入並上架，目前為止狀況比較真實，但是仍然密切觀察與調整，希望5/1優化供大家出遊參考。

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▲周一上午10點左右，六福村人潮警示顯示人潮略多，被立委質疑「一早就亮黃燈，這有可能嗎？」（圖／記者賴文萱翻攝）

《ETtoday新聞雲》記者今上午也打開APP進行實測，發現前幾天9點多新竹六福村周遭被標示黃燈，顯示人潮略多的狀況，今天都已改善。截至上午9點30分，全台熱點也均顯示綠燈，人潮正常。

▲高速公路1968 APP。（圖／記者邱倢芯攝）

新修正的1968APP內容，在燈號說明部分，紅、黃、綠燈除分別代表人潮擁擠、人潮略多、人潮正常之外，也分別對應全程戴口罩、建議戴口罩、保持社交距離等說明，希望提供民眾簡易判斷，作為防疫參考。另外，APP首頁將新增防疫資訊快捷按鈕，底圖也切換通用版電子地圖服務，讓示警能更直觀。

1968APP及網頁介接中華電信與中央流行疫情指揮中心討論定案的195個熱區、218熱點（滾動檢討）的即時人潮燈號資訊，熱點選擇由行政院及中華電信大數據選定，包括風景區、夜市、商圈、大賣場、市場、公園等，以紅、黃、綠三種顏色燈號顯示人潮擁擠、略多及正常等資訊。