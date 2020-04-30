台南市中北拖吊場籌設完成　5月1日續配合警方執行違停拖吊

▲台南市中北拖吊場籌設整備完成，5月1日續配合警方執行違停拖吊作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區及北區車輛違停拖吊，將於5月1日起由民間廠商持續輔助警察局執行違規停車取締違停拖吊，交通局提醒民眾5月1日起於中西區及北區違規停車遭拖吊車輛須至中北拖吊場領車。

交通局局長王銘德表示，中西區及北區委外拖吊該局已經完成委外作業，將由民間拖吊業者配合警方執行取締拖吊作業。王銘德說，市長黃偉哲相當重視市民交通安全，針對重點區域的違規停車，仍須加強取締拖吊，同時為保障民眾權益，避免車輛因拖吊造成車損及相關領車爭議，交通局會持續督導民間拖吊業者依標準作業執行拖吊及提升領車服務品質。

停車管理處處長黃俊傑提醒，於5月1日起如有違停於該兩行政區遭拖吊車輛，須至中北拖吊場領車(地址：台南市中西區光賢街28號)，但超過5日未領車輛將會被移置到安平車輛保管場候領(地址：台南市安平區國平東路51號)，若車主再未領取則將依相關規定及程序辦理公告拍賣作業。民眾如有領車需求可至台南市違規車輛拖吊查詢服務網站（https://tow.tainan.gov.tw/）或手機加入「臺南好停APP」查詢。

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