51連假台南防疫謹慎部署　黃偉哲：防疫OK歡迎大家來台南玩

▲台南市長黃偉哲表示，市府相關局處積極整備，督導所轄管業者及部署相關措施，謹慎確認各項防疫工作部署OK，讓大家安心遊台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣連續4日新冠漢肺炎0確診，眾人歡欣之餘，最關切的莫過於5月1日連假各地防疫作為，避免出遊人潮爆量徒增感染風險，台南市長黃偉哲已指示相關局處積極整備，督導所轄管業者及部署相關措施，謹慎確認各項防疫工作部署OK，讓大家安心遊台南。



台南市長黃偉哲表示，千萬不可因連假放鬆防疫意識，高強度的自主健康管理才是出遊首要的行前準備，再次慎重呼籲，計畫出遊之民眾須「無差別」配戴口罩，保持社交距離室內1.5公尺、室外1公尺，密閉狹隘空間內避免交談，進出空間量測體溫、勤洗手、酒精消毒，只要全民一起來重視防疫措施，連假過後持續0確診不是問題！





台南市觀旅局表示，台南各風景區及景點實施之防疫措施包含遊客須配戴口罩、噴灑酒精消毒、量測額溫、實名制登記參觀、控管室內人流等，並依中央指示以風景區停車位數量50％進行單一出入口總量管制，若入園車輛超過管制總量，則採一出一進方式執行入園。





此外，有鑑於梅嶺風景區屬戶外開放式景點，過往賞螢季節每個假日吸引3000至5000人前往，今年4月18日起至5月3日止，針對主要賞螢區「伍龍步道」啟動管制措施，除上述風景區防疫作為，遊客須實名制線上登記報名，每週六日計有2個時段可登記（16:30-17:30及18:00-19:00），每一時段名額以500人為上限，平日則採現場實名制登記，即日起限量開放線上預約，報名網址https://is.gd/JHml6O。



為更強化連假期間之景點防疫工作品質，觀旅局亦進用8名「防疫安心上工計畫」人力，協助觀光景點巡查宣導，分別配置於白河區關子嶺寶泉公園（1名）、關子嶺水火同源（2名）、南化區紫竹寺烏山登山步道（2名）、楠西區梅嶺梅峰步道（2名）、虎頭埤風景區（1名）等，協助測量體溫、宣導社交距離、戴口罩、環境消毒等防疫工作確實執行。





經發局表示，台南各大商圈、觀光工廠、傳統市場及夜市全面進行環境消毒，現場工作人員亦會全程配戴口罩並早晚量體溫，在人潮眾多場合將安排工作人員進行防疫宣導，普及正確防疫知識。



文化局表示，相關文化場館設施、古蹟及景點除配合市府及中央律定之防疫措施外，為控管同一時段室內進場人流，左鎮化石園區採線上預約及現場購票「雙軌制」，確保參觀民眾於室內維持適當社交距離。

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