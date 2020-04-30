　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

51連假台南防疫謹慎部署　黃偉哲：防疫OK歡迎大家來台南玩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲表示，市府相關局處積極整備，督導所轄管業者及部署相關措施，謹慎確認各項防疫工作部署OK，讓大家安心遊台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，市府相關局處積極整備，督導所轄管業者及部署相關措施，謹慎確認各項防疫工作部署OK，讓大家安心遊台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣連續4日新冠漢肺炎0確診，眾人歡欣之餘，最關切的莫過於5月1日連假各地防疫作為，避免出遊人潮爆量徒增感染風險，台南市長黃偉哲已指示相關局處積極整備，督導所轄管業者及部署相關措施，謹慎確認各項防疫工作部署OK，讓大家安心遊台南。

台南市長黃偉哲表示，千萬不可因連假放鬆防疫意識，高強度的自主健康管理才是出遊首要的行前準備，再次慎重呼籲，計畫出遊之民眾須「無差別」配戴口罩，保持社交距離室內1.5公尺、室外1公尺，密閉狹隘空間內避免交談，進出空間量測體溫、勤洗手、酒精消毒，只要全民一起來重視防疫措施，連假過後持續0確診不是問題！

▲台南市長黃偉哲表示，市府相關局處積極整備，督導所轄管業者及部署相關措施，謹慎確認各項防疫工作部署OK，讓大家安心遊台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市觀旅局表示，台南各風景區及景點實施之防疫措施包含遊客須配戴口罩、噴灑酒精消毒、量測額溫、實名制登記參觀、控管室內人流等，並依中央指示以風景區停車位數量50％進行單一出入口總量管制，若入園車輛超過管制總量，則採一出一進方式執行入園。

▲台南市長黃偉哲表示，市府相關局處積極整備，督導所轄管業者及部署相關措施，謹慎確認各項防疫工作部署OK，讓大家安心遊台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，有鑑於梅嶺風景區屬戶外開放式景點，過往賞螢季節每個假日吸引3000至5000人前往，今年4月18日起至5月3日止，針對主要賞螢區「伍龍步道」啟動管制措施，除上述風景區防疫作為，遊客須實名制線上登記報名，每週六日計有2個時段可登記（16:30-17:30及18:00-19:00），每一時段名額以500人為上限，平日則採現場實名制登記，即日起限量開放線上預約，報名網址https://is.gd/JHml6O。

為更強化連假期間之景點防疫工作品質，觀旅局亦進用8名「防疫安心上工計畫」人力，協助觀光景點巡查宣導，分別配置於白河區關子嶺寶泉公園（1名）、關子嶺水火同源（2名）、南化區紫竹寺烏山登山步道（2名）、楠西區梅嶺梅峰步道（2名）、虎頭埤風景區（1名）等，協助測量體溫、宣導社交距離、戴口罩、環境消毒等防疫工作確實執行。

▲台南市長黃偉哲表示，市府相關局處積極整備，督導所轄管業者及部署相關措施，謹慎確認各項防疫工作部署OK，讓大家安心遊台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局表示，台南各大商圈、觀光工廠、傳統市場及夜市全面進行環境消毒，現場工作人員亦會全程配戴口罩並早晚量體溫，在人潮眾多場合將安排工作人員進行防疫宣導，普及正確防疫知識。

文化局表示，相關文化場館設施、古蹟及景點除配合市府及中央律定之防疫措施外，為控管同一時段室內進場人流，左鎮化石園區採線上預約及現場購票「雙軌制」，確保參觀民眾於室內維持適當社交距離。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫

ET快訊
《半澤直樹》男星病逝　罹患誤嚥性肺炎
快訊／「殺警判無罪」嚴重打擊警察士氣！　徐國勇：絕對依法上訴
李承翰遭刺殺亡　法院判無罪交保「5大理由」曝光
勇警兒遭刺殺亡…兇嫌獲無罪！父悲痛猛搖頭：太離譜
快訊／錢櫃大火1男裝葉克膜搶救5天　家屬今忍痛拔管
羅志祥「2版本道歉態度大轉變」！偷吃前輩教認錯9字訣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自己的老家自己勘！花蓮舊社調查工作坊　助布農族人回老家

黃偉哲與60家旅宿業者早餐會　邀請全民51連假安心遊台南

51連假台南防疫謹慎部署　黃偉哲：防疫OK歡迎大家來台南玩

爭取客庄補助歷年最高　傅崐萁籲：新城鄉納入客文化重點區

視察酒精國家隊生產線　黃偉哲保證台南市消毒用酒精將更充裕

台南市中北拖吊場籌設完成　5月1日續配合警方執行違停拖吊

花蓮3萬糖尿病患者受惠！獅子會贈4組眼底攝影機　價值144萬元

防疫交安都重要　南警一、五分局結合「五力」上街頭宣導

慈濟號召聚善念抗疫！花蓮縣府3波響應　近9百人參與蔬食行動

疫情緊繃創商機！花蓮推憑口罩享農特產6折　飯店推外帶餐盒

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

自認WHO一月底「超前警告」 譚德塞：聽進建議的國家防疫都比較好

王子王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

鯨鯊現蹤！與恆春潛客共游3分鐘 溫柔超親人...網震撼：感謝大自然

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

自己的老家自己勘！花蓮舊社調查工作坊　助布農族人回老家

黃偉哲與60家旅宿業者早餐會　邀請全民51連假安心遊台南

51連假台南防疫謹慎部署　黃偉哲：防疫OK歡迎大家來台南玩

爭取客庄補助歷年最高　傅崐萁籲：新城鄉納入客文化重點區

視察酒精國家隊生產線　黃偉哲保證台南市消毒用酒精將更充裕

台南市中北拖吊場籌設完成　5月1日續配合警方執行違停拖吊

花蓮3萬糖尿病患者受惠！獅子會贈4組眼底攝影機　價值144萬元

防疫交安都重要　南警一、五分局結合「五力」上街頭宣導

慈濟號召聚善念抗疫！花蓮縣府3波響應　近9百人參與蔬食行動

疫情緊繃創商機！花蓮推憑口罩享農特產6折　飯店推外帶餐盒

北京故宮「避疫3個月」重開館　2.5萬張門票秒殺！

台啤添武俠風　攜手武俠遊戲　拿寶物+有機會抽Gogoro S2

媽媽界舒壓神器！高島「沙發按摩椅」趕走痠痛　母親節超值折扣手刀搶

只要10元！屏東80年肉圓老店　外皮軟Q、咬下爆出飽滿肉餡

雲林蕃薯工廠勞資糾紛搞到開槍　警快打部隊壓制！3人傷送醫

國中會考試場防疫「超前部署」　盧秀燕視察「全力維護考生健康」

自己的老家自己勘！花蓮舊社調查工作坊　助布農族人回老家

苗栗民宅大火！疑充電器爆炸起火燃燒　2民宅付之一炬

台灣未列美301觀察名單　商業機密保障受肯定

51勞動節愛自己　小資族、頂客族、三明治族勞工投保規劃一次看

地方熱門新聞

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

突襲！享溫馨KTV警報沒響遭令停業

不補助老人健保　民眾多付5千元

昇恆昌和大園農會舉行特賣　買氣旺

台南市中北拖吊場5月1日執行違停拖吊

已婚離職員警稱單身　對女騙財色

深夜港區驚傳民眾落海　海巡及時救起

南投鹿谷小半天推「賞螢茶席」

莆田基隆店開2年熄燈　美食天堂掰了

南警一、五分局結合「五力」上街頭宣導

慈濟號召聚善念抗疫　花蓮縣府3波近9百人響應

大川贈3000瓶抗菌乾洗手

51連假歡迎大家來台南玩

違規停車台南人最討厭

更多熱門

相關新聞

黃偉哲保證台南市消毒用酒精將更充裕

黃偉哲保證台南市消毒用酒精將更充裕

再有2家業者加入「酒精國家隊」，全久榮及坤展投入防疫酒精生產後，台南市消毒用酒精的供應將更充裕，不用擔心酒精短缺，黃偉哲代表市民感謝業者付出的心力。

台南新化高中傳學生群聚腹瀉疑食物中毒

台南新化高中傳學生群聚腹瀉疑食物中毒

51連假防疫大隊「1550處熱點」消毒

51連假防疫大隊「1550處熱點」消毒

1968APP修正了！全台熱點亮綠燈

1968APP修正了！全台熱點亮綠燈

台南市中北拖吊場5月1日執行違停拖吊

台南市中北拖吊場5月1日執行違停拖吊

關鍵字：

51連假台南防疫黃偉哲

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

忍住不上床就有300萬入袋！

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

快訊／國安局證實：金正恩生病了

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

寶兒被爆是羅志祥後宮！本人親曝內幕

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面