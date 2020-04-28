台南27個人潮熱點「北市僅4個」　柯文哲爆：有確診案例出沒才會設立

記者袁茵／台北報導

台南市27個景點被中央列入景點人潮示警熱點，然而台北市卻只有4個，引發台南市長黃偉哲不滿。對此，台北市長柯文哲表示，這涉及專業，「因為人潮熱點是有確診案例在那出沒才設立。」

面對錢櫃林森店26日發生大火，釀5死悲劇，柯文哲28日下午3點40分親自主持「0426火災專案記者會」，回應相關稽查疑雲。

針對有議員質疑，北市在3月30日、4月22日分別對錢櫃林森店作稽查和安檢，卻都沒查出來有施工？對此，柯文哲回應，國家法律定在那，人民有遵守義務，不過他常常說「台灣不是法治國家！」因為法律定在那，大家卻覺得是參考用的，所以法律是定在那，是給人民遵守，不是參考用的。





▲柯文哲針對錢櫃相關議題進行回應。（圖／ETtoday攝影中心攝）

柯文哲說，法律定在那裡，老百姓需要去遵守，不可以說法律定在那，現在開始怪政府沒抓到所有犯法人，坦白說犯法人自己要負責任；不過他有發現消防局跟建管處有漏洞，會在可以檢查範圍內補起來，然而開工前要來申請消防防護計畫，這是業者責任。

至於防疫問題，柯文哲認為，就是秉持專業，所以不是說什麼順時中逆時中，但台灣到現在防疫表現很好，這是大家的功勞，就是撐過去，但知道國外疫情沒解決，台灣永遠在危險當中，所以相信將來防疫問題會流感化，問題會一直存在，要來應付疫情長期存在，台灣未來社會、經濟要做調整，這是沒辦法的事情。

關於台南有27個人潮熱點，北市只有4個是合理的嗎？柯文哲表示，這涉及專業，因為人潮熱點是有確診案例在那個地方出沒才會設立，如果人很多可是是乾淨的，那也不一定會設；所以第一次清明連假發布11個，那時候他看了就覺得，一定是有確診案例在那出沒，「這個還是有學術上的判斷。」

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