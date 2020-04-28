兒童遊戲場檢驗通過率僅2成！林俊憲批：黃線封鎖宛如「刑案現場」

▲兒童遊戲場遊具。（示意圖／嘉義市政府提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委林俊憲28日表示，衛福部訂定的「兒童遊戲場設施安全管理規範」強制所有兒童遊戲場都須送檢驗，但是其中標準不清、國內檢驗能量也不足，造成全國學校及公園等地現有的兒童遊戲場無法通過，只好先用黃色封鎖線圍起來暫停使用，使場面宛如「刑案現場」，嚴重影響兒童使用遊戲場的權益。

衛福部日前訂定「兒童遊戲場設施安全管理規範」，因標準不清、檢驗量能不足，使兒童遊戲場檢驗完成率僅1至2成。對此，林俊憲28日上午召開「一紙公文，全國違規？衛福部兒童遊戲場檢驗標準不清，損害兒童權益」記者會，並邀請教育部國教署、內政部營建署、經濟部標檢局、衛福部社家署等代表出席。

▲林俊憲召開「一紙公文，全國違規？衛福部兒童遊戲場檢驗標準不清，損害兒童權益」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



林俊憲表示，他接獲台南市政府教育局的請求，協助向教育部爭取補助市內各級學校兒童遊戲場改建經費，但經過深入瞭解後發現，原來衛福部在106年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」後，要求全國所有兒童遊戲場都需通過第三方檢驗，取得報告方能開放使用。

林俊憲指出，衛福部原先給予各管理單位3年的緩衝期限，要求全國的兒童遊戲場都必須在2020年1月前符合新規範並通過檢驗。不過衛福部卻在2019年7月又發函表示，要將期限延長3年至2023年1月，原因是截至2019年1月，通過檢驗的遊戲場比率僅有14.1%，即使到了今年1月也只有22%，根本不可能趕在期限內完成衛福部的要求。

林俊憲說，衛福部此規範一出，造成全國多個學校的既存遊戲場不符合新標準，又苦無經費改建，只好先以封鎖線圍起來不開放使用。林俊憲指出，以台南市為例，新規範實施後，全市學校的兒童遊戲場竟高達9成不合格，許多校園內的遊戲場都被封起來，嚴重影響兒童的權益，若全數改建，全市共有124間幼稚園、小學都需要，經費高達1.4億元。

▲林俊憲召開「一紙公文，全國違規？衛福部兒童遊戲場檢驗標準不清，損害兒童權益」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

對此，教育部國教署科長蔡怡靜回應，為配合各校2023完成檢驗期程，已要求各地方政府盤整遊戲場應拆除或局部修繕，教育部日前也已經找地方政府開會並宣導，並針對有成立總務輔導輔的地方政府給予經費補助，希望校園遊戲場可以在衛福部訂定的期限前，完成檢驗改善。

蔡怡靜指出，雙北地區已經有有9成的學校完成備查，會請做得好的縣市協助輔導有困難的縣市，國教署也會盡最大努力編列補助。

經濟部標檢局主任秘書謝翰璋則坦承，目前國內只有5家業者有能力進行檢驗，且由於遊具需要現場勘查，收費往往偏高，造成檢驗塞車的現象，標檢局會盡力輔導法人承接此業務，擴大檢驗能量，協助各主管機關加速完成備查。

內政部營建署科長趙啟宏表示，由於全國公園遊戲場多達3千多座，已要求各縣市政府委託專業機構檢驗，不過因為量能大，目前到今年一月僅完成26%，其中北北基的備查率最高，幾乎達百分之百。

林俊憲表示，衛福部修正安全管理規範，用意是能夠進一步維護兒童安全，雖然立意良善，卻沒有考量到規範實施所需要的成本與現實問題，加上地方政府沒有足夠經費改善，兩者之間溝通不良，最後卻是孩子的權益受損。

林俊憲呼籲，各主管機關應主動溝通，在制度上以及經費上協助全國各地遊戲場改建，解決兒童遊戲場無法開放使用的問題，而不是消極的互踢皮球，一再延長緩衝期限，讓這個荒謬的情況持續下去。

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