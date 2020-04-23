新冠肺炎15分快篩進度超前！　中研院：已轉交廠商量產中

▲中研院研發出新冠肺炎專用試劑的團隊。（圖／中央研究院提供）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，各界關心中研院3月公布完成的15 分鐘快篩試劑進度，中研院院長廖俊智今（23日）到立法院教育及文化委員會進行專案報告透露，目前已轉交給7至9家廠商，已經在量產中，不過，後續還要跟衛福部溝通、認證。

廖俊智今到立院針對「增加P3研究室相關研究人員之編制，並訂定長期性實驗人才養成方案」進行專題報告，並備質詢。國民黨立委林奕華關心新冠肺炎快篩，有很多單位都在做，國產部分何時才能量產？因為目前看來中研院快篩時間15分鐘算是最短，但到底這部分是否有量產可能？進度到哪了？

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▲廖俊智表示，新冠肺炎快篩已交給廠商量產。（圖／記者湯興漢攝）



廖俊智回應，國際上快篩都是以RNA檢測，只要利用自己合成的RNA就能進行快篩，研發方面就可比較快，甚至疫情發展之前就有成品出來，並說中研院基因體中心研究員楊安綏帶領團隊在19天內完成針對新冠病毒核蛋白（Nprotein）抗體試驗，檢測時間從4小時縮短為15分鐘部分，已經發揮無可想像的快速，通常這樣發展是需要3至6個月，但現在僅花1個月，就發現新的抗體同時優化產品製程， 程序技術在4月10日轉交給7到9間的廠商，現在在做量產的動作，只是，臨床試驗方面，廠商還要跟衛福部去溝通並認證。