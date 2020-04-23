衛福部示警「中國有第二波流行風險」 我國不能掉以輕心

▲衛福部外觀。（資料照／記者嚴云岑攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎全球，持續延燒衛福部23日在行政院會向院長蘇貞昌報告時提到，東南亞、南亞及拉丁美洲恐成下個疫情流行中心，而中國亦有第二波流行風險，因此我國不能掉以輕心。

衛福部表示，今天向蘇貞昌報告新冠肺炎疫情現況及應處作為時，指出東南亞、南亞及拉丁美洲恐成下個流行中心，而中國亦有第二波流行風險，我國不能掉以輕心，加上近期發生敦睦遠訓支隊群聚事件，導致本土傳播風險增加，社區防疫與醫療整備的壓力也隨之上升，各部會應全面盤點防疫資源，作最大效益的統籌分配，緊守崗位、嚴陣以待，避免災害擴大。

衛福部指出，鑒於東南亞地區疫情升溫，從4月21日起，自該地區返國者，若家中有慢性病、長者、幼童，一律入住防疫旅館；同時，針對敦睦遠訓支隊疫情，國內持續強化社區防疫，公布個案足跡並發送防疫簡訊提醒民眾注意自身健康，並積極追蹤具感染風險者及擴大採檢，避免潛藏有未就醫或無症狀之感染者進入社區，以求最大程度防堵疫情擴散。

衛福部表示，為協助受疫情衝擊之國內產業強化因應量能，已請中油透過影像與國內企業分享持續營運計畫實際運作現況，期望各產業皆能順利度過此次疫情風暴。

衛福部指出，只要日常確實落實個人衛生禮節，避免出入擁擠場所，保持適當的社交距離，適時佩戴口罩，民眾不必過於恐慌；同時，防疫期間，請民眾切勿隨意散播、轉傳來源不明或未經證實的疫情資訊，或是假冒疫調人員，撥打電話詢問個案相關問題，以免觸法遭罰。

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