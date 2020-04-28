防疫兼顧失智者人權　台灣經驗成為全球榜樣

▲全球失智防疫會議，台灣經驗獲各國肯定。（圖／台灣失智症協會提供）

胡至欣／綜合報導

新冠肺炎持續蔓延，台灣防疫表現出色，獲得各國肯定紛紛前來取經，除了超前部署、口罩實名制、資訊透明等，防疫兼顧對失智者人權的重視，也成為全球失智防疫的榜樣。

從新冠肺炎爆發至今，各國同樣面對失智者難以配合防疫措施、無法出門因而加速退化，以及醫療資源缺乏的問題，如何協助失智症家庭，盡可能提供正確資訊、服務、衛教與關懷成為一大課題。國際失智症協會（ADI）日前舉辦全球失智防疫線上會議，台灣失智症協會湯麗玉秘書長受邀分享政府與民間合作經驗，獲得60多國600多人熱烈迴響。

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▲台灣失智症協會秘書長湯麗玉線上分享失智防疫經驗。（圖／台灣失智症協會提供）

湯麗玉秘書長於會議中分享，協助失智者戴口罩的創意技巧、提供防疫追劇清單、召開輕度失智者線上會議等措施，另外，台灣失智症協會還製作了《失智症防疫照護參考手冊》及3部《瑞智運動影片》，再由國民健康署提供各縣市衛生局，以及掛在健康署網站，協助失智者在家自主防疫，也減輕家屬照顧負擔。



▲協助失智者戴口罩的創意技巧。（圖／台灣失智症協會提供）

日前有失智者未戴口罩被帶去警察局，台灣失智症協會倡議失智者於搭乘大眾交通工具若有困難全程戴口罩，可出示失智症身心障礙証明或診斷証明以獲得寬容，獲得中央疫情指揮中心正面回應後，湯麗玉也呼籲家屬須努力協助失智者戴口罩以及保持社交距離，避免去人多場所，搭公共交通工具時，若失智者未能全程戴口罩，家屬須出示失智症身心障礙証明或診斷証明以免受罰。

衛生福利部國民健康署王英偉署長則表示，防疫兼顧失智友善社區，才能做到防疫零破口，全民體諒失智者的困難，主動關照協助失智者配合防疫措施，幫助防疫工作滴水不漏。若發現社區民眾出現失智症早期徵兆，可尋求各地失智症共照中心協助，也可於上班日撥打【失智關懷專線0800-474-580】進一步諮詢。