政院拍板「公衛師法」　公衛師需持證照從事「疫調」

▲蘇貞昌。（資料照／記者攝影中心攝）

記者張乃文／綜合報導

行政院在23日院會中拍板通過衛福部提出的「公共衛生師法」草案，內容提到公共衛生師是需經過考試並領有公共衛生師證書者，包括社區與環境中會遇到的健康風險、疫病調查、民眾健康狀態調查等。

行政院發言人Kolas Yotaka日前表示，「公共衛生師法」草案主要立基「預防重於治療」，近來新興的公共衛生議題層出不窮，如SARS、武漢肺炎等疾病。也為了使歷年累計數萬名接受過公共衛生教育者，可充任公共衛生師，立法規定「只有經過考試及格並領有公共衛生師證書者」，才可擔任公共衛生師。

草案中也規定「非領有公共衛生師證書者」，不得使用公共衛生師名稱；明定政府因突發緊急或重大公共衛生事件，得指定公共衛生師從事該項業務等。草案同時提到，包括社區與環境中會遇到的健康風險、疫病調查、民眾健康狀態調查等方案規劃、推動及評估等。

衛福部醫事司司長石崇良23日也再次說明，擬定相關草案是希望未來透過國家考試提升公共衛生人員專業，並推廣3段5級公共衛生策略，可以達到因應社會需要、促進健康，而衛福部目前共有15類醫事人員，公衛師則是第16類。

石崇良表示，基本大概是有5萬名符合應考資格，若是其它醫事學系， 像是醫、護、放檢等，就得看是否修習過一定的公共衛生相關課程，未來在立法院通過修正條文後，應考人員會更多。至於一定的公共衛生學分，公衛師未來取得資格在專業能力是否會打折扣。他則保證，「絕對不會」，會將學分授權主管機關訂定學程要求，專業能力上絕對受到肯定。

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