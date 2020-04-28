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疑工人充電釀錢櫃大火　李婉鈺批：少在那邊什麼都推給工人

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▲前新北市議員李婉鈺。（資料照／記者李毓康攝）

▲前新北市議員李婉鈺。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市林森錢櫃26日發生祝融，目前造成5死1命危。事故發生疑似是因有工人進入起火點的5樓儲藏室找地方充電，導致走火，該人27日被依過失致死等罪移送，以10萬元交保並被限制出境。對此，前新北市議員李婉鈺28日凌晨在臉書直批，「少在那邊什麼都推給工人」。

據監視器畫面顯示，儲藏室炸出火光後，畫面中濃煙不斷流竄，而起因疑似是有工人拿電子測距儀電池進儲藏室充電，導致起火，但詳細原因仍有待檢方進一步調查釐清。而該位工人27日則被依過失致死、過失傷害及公共危險等罪移送，交保10萬元並被限制出境、出海與住居。

「少在那邊什麼都推給工人」。李婉鈺認為，「找插頭充電有什麼錯？」本來大樓的插座就應配置能負荷的電量，若超過，應該是跳電；「有火，應有警鈴大響連缐通報消防隊甚至自動灑水才叫「合格」的消防配電設備！」她表示，許多營業埸所丶校園丶甚至公共場所為了省錢每次的安檢怎麼過的大家心裡有數！「不要柿子挑軟的吃」。

李婉鈺說，工人做工，這個世代沒有人願意做的苦力養家餬口人生，「我們享福的所有人都該心存感謝！」

台北市消防大隊第三大隊長王證雄指出，當時錢櫃7、8、9樓仍在營業，但5項消防設備卻全部關閉，包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統。

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