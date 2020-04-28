錢櫃消防系統全關是疏失？　知情人士：KTV長久陋習！一灑水電子設備全毀

▲錢櫃台北林森店惡火造成5人死亡。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳俊宏／綜合報導

錢櫃五大消防系統全被關閉，到底是疏忽還是刻意，成為檢警追查的重點。消防安檢人員解釋，一般檢查時為避免警鈴長時間擾鄰，確實會暫時關閉。不過，知情人士透露，關閉消防設備是KTV長久以來的陋習，因消費者在包廂內抽菸可能誤觸警報，要是灑水系統啟動會導致電子設備毀損，民眾疏散後也不會回頭付歡唱費，業者損失慘重，加上罰則輕根本沒有嚇阻效果。

一般正常情況下，若發生火警，消防受信總機就會發出巨大警示聲，紅色警示燈也會不斷閃爍，透過儀表板能得知哪個區域的感知器有火源反應；且同時散布在各個樓層的消防栓，因連結警示系統，警鈴也會同步大響，通知整棟建築物的民眾盡快疏散。

但如果遇到消防安檢，常常一檢查就是一整天，為防止過度影響大樓民眾或住戶安寧，往往員工會先將警示廣播關閉。消防安檢公司員工陳先生接受《東森新聞》訪問指出，「假設整天都讓音響打開的話，可能鄰近的消防局都會來報到了。」

▲▼若發生火警，消防受信總機就會發出巨大警示聲，透過儀表板能得知哪個區域的感知器有火源反應。（圖／東森新聞）

據了解，林森錢櫃3月底才剛進行消防安檢，有可能為避免影響消費顧客，因此暫時關閉系統，之後卻忘記開啟。但知情人士透露，消防系統沒開其實是KTV長久以來的陋習，「火警系統啟動，連帶灑水系統、泡沫系統啟動，（包廂內）電視、音響、喇叭、麥克風、點歌的電腦，其實在灑水那一剎那都付之一炬了。」

知情人士說，業者除擔心灑水系統做動，包廂內的電子器材全毀，會負擔巨大損失；就連消費者在包廂內違規抽菸，也有可能誤觸警鈴，「煙霧探測器當它做動的時候，就會啟動防煙閘門，其實說白一點，他們（業者）也是很無奈，因為不堪其擾」，顧客很有可能在包廂或廁所抽菸，「大家緊急疏散，疏散就走啦，這就是一種跑單的方法。」

▲▼知情人士透露，關閉消防設備是KTV長久以來的陋習。（圖／東森新聞）

知情人士透露，為避免警鈴三天兩頭狂響，不只影響客人消費心情，更可能導致跑單影響收入，不少KTV業者乾脆關閉消防設備連動，畢竟安檢被查獲，只要30天內改正就好。

錢櫃林森店大火造成5人死亡，台北市副市長黃珊珊27日緊急抽查6家錢櫃KTV的消防設備，其中有4家不合格，分別是錢櫃敦南店、南京店、松江店與中華店，市府晚間勒令停業。