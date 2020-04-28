慶生變忌日「閨蜜、朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃唱歌？沒人願意出來

▲周雨喬在902包廂被救出時已經命危，急救後仍宣告不治。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

錢櫃台北林森店惡火造成5死，唯一一名女性死者周雨喬原本只是和朋友外出慶祝36歲生日，沒想到變成忌日，而同包廂的其他人全獲救。死者弟弟希望其他人出面還原真相，「我姊姊為什麼會到錢櫃這個地方，到底是誰帶她去，還是她約了誰去，因為現在完全沒有一個人願意出來」，且當天還有很多八大行業的人。

從事網拍工作的女兒成了一具冰冷遺體，媽媽傷心欲絕，27日午後在殯儀館被鏡頭捕捉到無法接受女兒過世，還要靠家人攙扶。在5名死者當中，周是最後一位被確認身分。

小姊姊10歲的弟弟接受《東森新聞》訪問指出，事發當天中午看到林森錢櫃大火，「那我不知道姊姊在裡面，因為我只知道姊姊去朋友家慶生，我甚至不知道姊姊到錢櫃這個地方。」

▼死者弟弟希望姊姊的同行友人出面說明。（圖／東森新聞）

▼死者母親無法接受白髮人送黑髮人，得由家屬攙扶。（圖／東森新聞）

當天周雨喬和閨蜜、朋友一起相約到902包廂歡唱，慶祝她的36歲生日，但火警發生當下，根據其他包廂民眾說法，都沒有人聽到警鈴通知，許多人發現時都已經來不及，濃煙接連竄進包廂內，導致周姓死者受困火場難以逃出，被救出時已經命危，急救後仍宣告不治。

但因周雨喬身上沒有任何證件，一度難以確認身分；加上家屬遲遲找不到人，看到大火新聞趕緊打電話問，才知道女兒命喪火場。死者弟弟悲痛，且他已打算送姊姊轎車當生日禮物。

死者弟弟想問，「我姊姊為什麼會到錢櫃這個地方，到底是誰帶她去，還是她約了誰去，因為現在完全沒有一個人願意出來」；甚至據他所知，當天錢櫃7、8、9樓很多都是男公關等八大行業較複雜的人，「因為我姊姊也愛喝酒、愛交朋友，我姊姊就是個壽星。」家屬希望一起唱歌的朋友能出面，還原當天狀況。