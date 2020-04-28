台中錢櫃「運作不合格」停業　好樂迪三民店緊急廣播故障也暫停營業

▲盧秀燕昨天抽查發現錢櫃、好樂迪不合格，要求立即停業。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台北市林森錢櫃KTV大火造成5人死亡，台中市長盧秀燕昨天下午2點親自率隊前往稽查，抽查3間有2間的排煙系統和警報器異常，盧要求業者馬上停業，直到自行改善經市府複查合格才復業；聯合稽查小組接著也去三民路的好樂迪抽檢，發現廣播設備也故障，同樣停業，今天下午會再繼續抽查其它KTV。

盧秀燕昨天下午2點在經發局長張峯源、都發局長黃文彬、消防局長曾進財、警察局長楊源明等人陪同下，前往自由路上的錢櫃KTV稽查，盧說，設備都ok，但是運作不合格，例如第1間，排煙聲音太大，蓋過警報逃生指示，第3間排煙系統啟動時，沒有警報逃生指示，整棟必須立即暫停營業，只要業者盡快改善，複查通過，就可以復業。

她強調，祝融無情，人命關天，全市有240家視聽歌唱業，市府一定會採取最嚴格、最周全的安全標準，安排專案臨檢，臨檢也不會是徒具形式，業者不是只有設備就可以，也要能夠落實發揮保障消費者的功能，負起經營事業的責任。

盧秀燕也說，市府持續提高稽查頻率及強度，今年1到4月已聯合稽查八大行業共113家次，除了一般安檢和臨檢，市府已擴大專案聯合稽查，即日起針對全市240家視聽歌唱場所嚴厲查核，要求業者確實遵守法令，不要讓傷亡悲劇重演。

錢櫃台中店副理劉憲樺表示，將全面配合市府即刻起暫停營業，盡全力改善缺失，待落實各項消防檢測後，再報請市府複查。

市府聯合稽查小組後來也前往好樂迪三民店突擊檢查，消防局發現，店內緊急廣播設備、廣播主機故障，不符合消防安全規定，依據行政執行法第36、39條規定，宣布暫停營業，要求即刻改善，經市府確認完成公共安全檢查合格後才能復業，對此，業者表示將全力配合。

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