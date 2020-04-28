錢櫃惡火5死！工頭儲藏室充電池遭起訴　李婉鈺怒「少推給工人」：這有何錯？

▲錢櫃惡火，工頭因曾進入起火點充電遭起訴，李婉鈺在臉書發文痛批，「少在那邊什麼都推給工人！」（資料照／記者李毓康攝）

記者陳韻如／綜合報導

北市林森錢櫃26日一場惡火釀成5死悲劇！事後調查確定起火點為儲藏室，而事發前負責電梯施工的王姓工頭曾拿著雷射測距儀電池入內充電，約莫105分鐘後爆出火光，釀成悲劇。檢方27日2度傳喚王男，並在複訊後以過失致死等3罪諭令10萬元交保。對此，前新北市議員李婉鈺就在臉書發文痛批，「少在那邊什麼都推給工人！」

這起事故因5樓為做電梯工程，5樓以上樓板打通，安全逃生梯的門也全被打開，讓周遭逃生梯形成2根煙囪，火勢一發不可收拾，最後釀成5人死亡、1人命危，還有48人輕重傷送醫治療。





▲林森錢櫃26日一場大火釀成5死悲劇。（圖／民眾提供）

王姓工頭事後被查出在事發前曾拿著雷射測距儀電池入內充電，約莫105分鐘後爆出火光，釀成悲劇，檢方也在27日將他以過失致死等3罪諭令10萬元交保。對此，李婉鈺就在臉書發文痛批，「少在那邊什麼都推給工人！！找插頭充電有什麼錯？」

李婉鈺表示，本來大樓的插座就應配置能負荷的電量，若超過，則應該是跳電，而有火，也應有警鈴大響連線通報消防隊甚至自動灑水，這才叫「合格」的消防配電設備。李婉鈺在文中直言，有不少的營業埸所丶校園丶甚至公共場所為了省錢，「每次的安檢怎麼過的大家心裡有數！不要柿子挑軟的吃！」

▲林森錢櫃火警現場照，包廂、走廊被燒得面目全非，連建築物管線都燒得外露，場面相當駭人。（圖／消防局提供）

李婉鈺最後提到，「這個世代沒有人願意做的苦力養家餬口人生，我們享福的所有人都該心存感謝！」

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