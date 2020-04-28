Pornhub翻譯員「每周閱片15小時」！創下神一般詩句片名：爬樓梯都不喘了

▲Pornhub素人女優年度冠軍，伊娃艾爾菲（Eva Elfie）。（圖／翻攝自IG／@theevaelfie）



記者黃可昀／綜合報導

成人網站《Pornhub》近年來抓緊華人用戶，出現越來越多中文標題的影片，有些還如同詩詞一般詩情畫意，極具文學素養，當然也有直白、朗朗上口的風格，其實這些片名背後都有著神一般的翻譯員，為每一部作品賦予誘人片名，造福廣大愛看片的網友。

大陸網友「哇Danny英文老師」在微信公眾號「遊戲研究社」分享擔任成人片標題翻譯員的心得，他從2019年5月就開始在《Pornhub》兼職，每周花上15小時，工作內容包括3項：管理翻譯者申請、翻譯網站前台新添詞條及內容、檢查視頻標題翻譯。他透露，每一位網站會員都能申請成標題翻譯員，「我們是不需要翻譯內嵌字幕的，一是基本沒有什麼內容，二是意義也不大」，基本上只會對每部影片下標。

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▲Danny擔任翻譯員以後反而越來越少看成人片。（示意圖／pakutaso）



Danny指出，從2019年7月1號《Pornhub》簡體中文版上限至今，大約3700人提交了試譯稿，很多人是用翻譯網站直接翻出一個生硬的標題，甚至有人寫了一整面的自傳，都在誇自己閱片無數、對成人片有多在行，其實這些對於應徵並沒有加分。

他透露，這項工作最困難的就是「找到漢語中正好相對應的表達」，所以平常就要多參考其他作品的標題，累積自己的詞彙量，「翻譯除了趣味以外，有時也得考慮實用」，最常犯的錯誤就是忽略人名，很多人是透過演員姓名來搜尋自己想看的影片，「追求文采的翻譯會導致人名無法在其中穿插」，所以他習慣在標題最後用破折號補上人名。

最多網友好奇的是，Danny做這份工作是否每天都要瀏覽大量成人片？他回應，「我並不會觀看每個視頻，我只負責翻譯視頻的標題」，現在除了工作以外，反而很少會上成人網看片，「爬樓梯不喘了，身體也更有勁了」，每天看大家的神翻譯比看片更有趣，不過，他也坦言不敢把這份工作經驗寫在履歷中，「感覺不太好，總覺得別人會覺得我很奇怪」，即便如此，目前也不打算放棄這份兼職，會持續抱著熱情做下去。