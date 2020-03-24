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Pornhub送「免費Premium」一個月！同意居家隔離就能拿　數十萬高清影片看爆

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▲▼Pornhub網站、Pornhub示意圖，A片網站。（圖／記者趙蔡州攝）

▲Pornhub舉辦Pornhub Premium全球免費活動。（圖／記者趙蔡州攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎在全球超過35萬人確診、1.5萬人死亡，各國政府除祭出嚴格的防疫措施外，也呼籲民眾盡量待在家中。全球最大成人網站Pornhub為鼓勵大家進行居家防疫，宣布24日起開放Pornhub Premium（Pornhub高級會員）全球免費，大家只要響應「願意居家防疫、勤洗手保持社交距離」就可以免費獲得。

Pornhub在推特表示，為降低新冠肺炎的確診增長數（壓低增長曲線），24日起開放Pornhub Premium全球免費活動，只要透過官方網站連結到「Stay Home hub」網站，勾選「我願意居家防疫」或「我保證會勤洗手，保持社交距離」，就能免費獲得1個月Premium資格。

▲▼Pornhub開放全球免費Premium一個月，望紳士居家看片壓平疫情曲線。（圖／翻攝自Pornhub）

▲▼Pornhub開放全球免費Premium一個月，望紳士居家看片壓平疫情曲線。（圖／翻攝自Pornhub）

▲擁有Pornhub Premium資格，使用者就能觀看數十萬部4K高畫質影片。（圖／翻攝自Pornhub）

使用者響應活動後，只能填帳號、密碼與信箱，就能加入會員，活動時間直到4月23日為止。擁有Pornhub Premium資格，使用者就可以享有觀看數十萬部4K高畫質、無廣告的成人影片，同時也有支援各種 VR 機型的VR 影片，讓大家就算待在家中不會無聊。

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