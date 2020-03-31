偷拍與大學女助教激戰片！上傳全球最大色情站Pornhub…薪3萬工程師判賠160萬

▲27歲周男未經女友同意，將2人性愛影片放上全球最大成人網站「Pornhub」。（圖／記者趙蔡州攝）

記者徐愷昕／台北報導

27歲周姓男子日前未經女友同意，將2人在摩鐵、住家發生關係的影片上傳至全球最大成人網站「Pornhub」。刑事部分，周男被依違反妨害秘密等罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；另民事部分，受害的女友求償160萬元，法官認為周男舉動確實已損害女生名譽及隱私權，判周男須全額賠償。全案仍可上訴。

周男2018年8月18日至9月28日間與女友相約新北、台北市幾處摩鐵及家中見面，2人發生關係時，他在未經女友的同意下竊錄6部私密性愛影片，隨後某日於自己住處內，以自己的帳號上傳至「Pornhub」網站，讓大家可任意觀看、瀏覽他們的床事，同時，這幾部影片還以英文命名「擔任大學研究助理」、「就讀XX大學」等，透露出明顯可認出女子身分的資訊。周男女友從朋友中耳聞到此事，嚇的即報警處理，除了提告妨害秘密外，附帶求償160萬元。

周男在法庭上辯稱，事發後他已將所有影片下架，攝影機、記憶卡也都一併丟棄，現在在該網站已無法搜索或尋找到相關影片，自己已努力將傷害降到最低，對此認為女友求償的160萬賠償金尚屬過高，請求法官降低金額。

台北地院審理時考量周男坦承犯行，刑事部分依妨害秘密罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；民事部分，根據《自由時報》報導，法官認為「Pornhub」是全球最大成人影音網站，每分鐘有高達6.3萬用戶在該網站觀看影片，傳播力極大，周男行為確實已造成女方身心受創，精神承受極大痛苦，審酌他目前擔任工程師，月薪3萬元，女方則是在國內一所大學當研究員，認定女方求償160萬有理，周男需全賠。可上訴。

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