台中錢櫃安檢抽查沒過暫停營業　盧秀燕：祝融無情，人命關天

記者鄧木卿／台中報導

台北市林森錢櫃KTV大火造成5人死亡，台中市長盧秀燕27日下午2點親自率隊前往稽查，抽查3間有2間的排煙系統和警報器異常，盧要求業者馬上停業，直到自行改善經市府複查合格才復業，業者表示會全力配合市府，當場關上大門，貼出暫停營業的公示。

▲盧秀燕下午抽查錢櫃KTV，發現排煙系統和警報逃生系統異常，當場要求停業。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕下午2點在經發局長張峯源、都發局長黃文彬、消防局長曾進財、警察局長楊源明等人陪同下，前往自由路上的錢櫃KTV稽查，下午只有2間包廂有消費者，盧抽查其中1間，還向包廂內的民眾致意，另外2間是空廂，發現有2運作不合格，她強調，現場有大批媒體，所以抽查很公正。

▲盧秀燕抽中1間有消費者的包廂，還致意表示不好意思。

盧說，業者的設備都是ok的，只是運作不合格，例如第1間，排煙聲音太大，蓋過警報逃生指示，第2間OK，第3間的排煙系統啟動時，沒有警報逃生指示，再給它一次機會，還是沒有，公共安全是最重要、也最基本的底線，沒得商量，如果做得不夠好，不夠安全，就沒有辦法開門做生意，因此決定要採取最高的嚴格標準，整棟必須暫停營業，請業者趕快自行改善，越快改善，市府會盡快排第2次的專案臨檢，複查通過，就可以復業。

她強調，祝融無情，人命關天，這些人為缺失都應該要預防和避免，全市有240家視聽歌唱業，市府一定會採取最嚴格、最周全的安全標準，安排專案臨檢，臨檢也不會是徒具形式，業者不是只有設備就可以，也要能夠落實發揮保障消費者的功能。

▲台中錢櫃KTV下午緊急停業。

最後她也呼籲業者，公共安全是最重要的事情，不要跟自己開玩笑，一旦造成嚴重死傷，損人不利己，生意也不用做了，還很可能傾家蕩產，不要僥倖、也不要疏忽，身體是自己，人命是別人的，業者要負起經營事業的責任。

該店經理表示，會配合市府政策，即可暫停營業，盡速改善，員工也馬上貼出停業告示，關上大門。

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