錢櫃起火點關鍵影片曝...工頭「進儲藏室充工具電池」！105分鐘後火光炸出

記者黃彥傑、林昱萱／台北報導

台北市林森錢櫃26日上午10時許發生嚴重大火，造成54人送醫，其中5人死亡、1命危的慘劇，目前調查出起火點是在5樓的儲藏室，在事發前疑似一位工人，進入儲藏室內充雷射測距儀的電池，10秒後就從中走出，而約莫105分鐘後儲藏室內就炸出火光。對此，稍早錢櫃內部監視器畫面也隨之曝光。

▲林森錢櫃儲藏室起火前，疑似曾有人到裡面充電池。（圖／記者黃彥傑翻攝）

這起大火發生在26日上午10時57分，事發當時5樓的儲藏室突然起火，而由於5樓為做電梯工程，5樓以上樓板打通，加上逃生梯的門均被打開，形成2個煙囪，不排除這是造成濃煙流竄的原因。此外，更加離譜的是，大樓內的「7項救命設備」竟然都是關閉的。

這起事故最終釀成5人死亡、1命危的慘劇，而根據稍早曝光的監視器畫面可見，儲藏室炸出火光後，畫面中濃煙不斷流竄，看起來相當駭人。另外，事故發生疑似是工人入內要找地方充電，而這名工人進到裡頭前手上還拿著雷射測距儀的電池，但當他走出儲藏室後，手上就空無一物，但詳細的起火原因、事發背景等，仍有待火調人員、檢察官進一步調查釐清。

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