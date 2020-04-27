錢櫃救援畫面曝！她受困包廂難受摀鼻　暖消一見幫戴共生面罩…下秒霸氣抱起

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

台北市林森錢櫃KTV26日一場惡火奪走5條性命！據了解，事發當時濃煙瞬間將大樓吞噬，讓不少在裡頭唱歌的民眾難以逃生，只好躲在包廂內等待救援。救援畫面稍早曝光，當時消防人員找到受困民眾，只見大家滿臉驚慌，一名女子還痛苦地用手摀著口鼻，而消防人員見狀立刻替她戴上共生面罩，隨後霸氣的一把將她抱起救出，畫面相當令人動容。

▲錢櫃救援時，消防員替1女子戴上共生面罩，並將她抱起。（圖／記者黃彥傑翻攝）

這起事故發生在26日上午10點57分，事發當時錢櫃5樓突然竄出火光，而由於5樓位做電梯工程，5樓以上樓板打通，安全逃生梯的門全被打開，讓火勢瞬間一發不可收拾。此外，因當時並沒有任何警報，讓不少民眾深陷危機卻毫無感覺，也因此延誤了逃生時機，只好待在包廂內等待救援。

▲林森錢櫃救援畫面曝光，女子被濃煙嗆得難受捂鼻，消防人員替她戴上共生面罩。（圖／記者黃彥傑翻攝）

現場救援畫面稍早曝光，當時消防人員逐一搜索包廂，並在包廂內找到受困民眾，而他們各個面露驚恐，臉部也幾乎被燻黑，還有女子因被濃煙嗆得頻頻用手摀住口鼻，消防人員見狀後除了先調查人數外，也立刻替女子戴上共生面罩，隨後霸氣的一把將人抱起救出，畫面令人動容。

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