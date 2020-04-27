檳榔西施轉身開冰箱遭襲臀　前科男「左手一掌」噴了3萬

▲美美背對廖男拿檳榔，卻被對方偷襲屁股。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

48歲的廖姓男子有公共危險、妨害公務等前科，去年9月11日前往新北市某檳榔攤消費，卻趁女店員美美（化名）轉身時襲臀，雖然他辯稱是「不小心碰到」，日前還是被新北地院法官依違反性騷擾防治法判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，廖男因為先前的案件被判刑9月確定，直到2018年10月間才執行完畢出獄，沒想到2019年9月11日下午4時許前往新北市某檳榔攤消費時，趁著女店員美美轉身打開冰箱拿取檳榔的時候，用左手拍打對方的臀部。

事後美美不甘受辱，立即報警處理並提供店內監視器畫面為證。雖然廖男到案後辯稱是不小心碰到，但檢警認為，事發現場寬敞，也沒有人擠人的狀況，加上消費方式是由店員將商品交給客人，並非自由拿取，不可能有機會「不小心」碰到美美的臀部，訊後依法將他起訴。

新北地院法官認為，廖男的行為明顯不尊重他人對身體的自主權益，導致受害者身心受創，至今也未與美美達成和解或獲得諒解，考量到他犯後態度尚可，以及家庭經濟與生活狀況，最後依違反性騷擾防治法判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。相當於這掌一摸，就得付出3萬元的代價。