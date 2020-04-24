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副校長「打造極樂園」性騷200人！　教女學生「按摩胸部」發育會更好

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▲周貝蕾自爆初中時遭班導性騷擾。（圖／翻攝自周貝蕾Manon）

▲周貝蕾自爆初中時遭班導性騷擾。（圖／翻攝自周貝蕾Manon）

記者劉亭／綜合報導

微博大Ｖ網紅周貝蕾實名爆料，四川一名吳姓副校長性騷擾女生，對女生摟抱、撫摸、親吻等行為，而男生則是時常被體罰，事件爆發以來，已收到200人舉報。綿陽官方24日通報，已成立調查組進行調查。

綜合陸媒報導，周貝蕾指控，13年前初二的時候，時常遭到吳姓班導性騷擾，三不五時被單獨叫去辦公室摸手、摸屁股，甚至在全班面前，也還被摸背、摳內衣扣子。

周貝蕾也指出，因為學校制服是圓領很容易走光，吳某很喜歡叫女學生們起立蹲下、扶地挺身，這時候他就會很認真的盯著胸部、屁股...等重要部位，用眼睛「視姦」意淫。

▲四川吳姓副校長被爆出長期性騷擾、體罰學生。（圖／翻攝自新京報，下同）

▲四川吳姓副校長被爆出長期性騷擾、體罰學生。（圖／翻攝自新京報，下同）

「這件事差點毀了我一輩子！」周貝蕾回憶，有一次吳老師下課後單獨帶她回家，說要幫忙補數學，但是卻突然說「你褲子太大了」，直接伸手摸下體，當下腦袋一片空白，當場摔倒在地，不知道會發生什麼事情，所幸老師的女兒現身，才讓這場鬧劇結束。

周貝蕾透露，以前試過在微博、貼吧發聲，但是都被壓下來、甚至刪帖，前幾天看到有同學在網上曝光吳某行為，才再次鼓足勇氣發聲，並且蒐集受害者證據，要求吳某公開道歉。截至23日20時許，周稱已收近200人舉報。

▲四川吳姓副校長被爆出長期性騷擾、體罰學生。（圖／翻攝自新京報，下同）

一名2012屆的受害者也表示，吳某曾「關心」發育得怎麼樣、月經來了嗎...等問題，甚至還繼續追問，「母親有沒有教你怎麼做胸部按摩，這樣可以幫你發育更好」，超過了老師應有的界線。

四川綿陽涪城區教育和體育局「@涪城教育 」23日晚上通報，「綿陽東辰國際學校副校長吳某某體罰、性騷擾學生」一事，涪城區已成立由聯合調查組進駐學校展開調查。4月17日以來，吳某某已被多人指控存在言語騷擾、觸摸隱私部位等行為，事發至今他一直神隱。

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