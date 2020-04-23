國中女拒絕上學！家長覺有異急追問　她拿出「變態聊天紀錄」抖出惡師狼行

▲班導師給女生發曖昧訊息要求叫他老公。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

近日，江蘇省鹽城濱海縣一名國中男老師被曝光竟給13歲的女學生發曖昧訊息，還讓女學生叫自己「老公」。據爆料帖子顯示，雙方的聊天內容完全超越師生間的正常交流，「寶貝，愛你」、「那你叫老公吧」、「謝謝老婆」、「我們算是情侶了」。對此，受害女生頻頻拒絕，並稱「我們相差35歲」。

綜合陸媒報導，濱海論壇上一名自稱「沐揚」的網友周二（21日）凌晨2點多發了一條《濱海教育局負責人請看看》的PO文。內容一經公開，立即引發網友廣泛關注。

據悉，該女生的父母在外地打工，由爺爺照顧。爺爺表示，當天晚上下班回來，突然聽到孩子說明天不上學了，趕緊詢問她才知道，「班導師一開始總是找我家孩子聊學習，這兩天讓我孩子叫他老公。」

▲曝光的訊息。（圖／翻攝自紫牛新聞，下同）

據知情人透露，被曝光的老師是濱海縣第一初級中學鳳鳴路校區的老師許男，他帶的班級曾獲得縣「先進班集體」稱號，個人獲得「縣先進教育工作者」稱號。

濱海縣委宣傳部22日通報，網友2020年4月20日曝料，鳳鳴路初中七（1）班班導師許男與一女學生聊天訊息不當，師德失范；對此，縣教育局第一時間成立調查組進行調查。

經查，網友反映情況基本屬實，根據相關規定，經縣教育局黨委研究決定，「1.給予許男開除處分；2.對鳳鳴路初中相關責任人立案查處。」

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