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過戶完驚覺「里程數遭動手腳」差16萬！中古車行僅退1萬訂金…下場曝

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謝絕忘記開燈三寶　日本4月起市售新車都要標配自動啟閉頭燈（圖／pakutaso）

▲劉姓男子在中古車行購得一車輛後，發現里程數遭人動過手腳，氣的提告店家詐欺。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／彰化報導

劉姓男子在蝦皮網站上看到一中古車行的賣車資訊，經連絡並抵現場看車後，因相當滿意車況，當場就付了2萬元訂金，怎料車輛過戶完，劉男家人透過監理站的APP查到車子里程數有問題，當初說8萬實際上是24萬，遂要求退訂，但車行卻僅願退1萬元訂金，氣的他告上法院。法院審結依詐欺罪處車行老闆有期徒刑6月，併科罰金9萬元。

劉男2018年7月間逛網拍時，看上一台2011年出廠的NISSAN LIVINA，至現場試車時他見車況良好，儀表板上顯示的里程數為82,791公里，剛好在自己理想範圍內，遂當場與車行談妥以29萬2千元購買，同時還交付了訂金2萬元。

同年12月車輛過戶完成後，劉男家人在監理站的APP上查到車子里程數為24萬2804公里，與當初中古車行老所述的8萬多不同，趕緊要求退訂車輛，怎料，車行僅願退還1萬元訂金，劉男覺得自己受騙，氣的上法院告車行老闆及他兒子詐欺。

彰化地院審理時發現，車行老闆先前在一租車公司拍得這輛車後，為了提高售價竟動手腳擅自更改車輛儀表板的里程數，導致不知情的劉男陷入錯誤，法官審結判車行老闆有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，另併科罰金9萬元，得易服勞役90日；至於老闆兒子因不知情，獲判無罪。

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