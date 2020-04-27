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愛跳芭蕾「小公主」人生急轉彎！下海當酒女：我替渣男背債！

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▲衛福部宣布全國酒店、舞廳停業，酒店幹部紛喊：「只能乖乖配合」。（圖／資料照）

▲衛福部宣布全國酒店、舞廳停業。（示意圖，非本文當事人／ETtoday資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

受新冠肺炎影響全台酒店被勒令停業，25歲的酒店小姐「小公主」就開直播淚訴，稱自己雖然家境不好，但在父母眼中她就真的像「小公主」一樣，然而3年前她被前男友所騙，剛畢業就欠下百萬債務，只好下海賺錢還債，「現在好不容易生活才剛起步，好怕又回到以前債台高築的時候。」

據《自由時報》報導，「小公主」家中只有父親一人開娃娃車賺錢，但儘管家境不好，父母小時候對她任性的要求都百依百順，喜歡表演感覺的她會跳芭蕾、會拉小提琴，曾經夢想能成為一名舞者，不過高中時考上藝校卻因捨不得離開爸媽，沒去台北念書。

▲▼烤肉,濃煙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲「小公主」在一次烤肉聚會中認識前男友。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pixabay）

19歲那年「小公主」在一次烤肉聚會中認識前男友，當時覺得年紀比大上4、5歲的男生很成熟，兩人因此熱戀，但剛上大學的她，根本不瞭解男友每次說要「處理事情」，其實都是去賭博，輸了錢卻愛面子向錢莊借錢帶她出去玩。

兩人交往4年時，前男友說很愛她，並承諾會娶她，然而卻突然要她做百萬債務保證人，令人難以置信的是，這個她100%信任的男人，在看著她簽完名後隔天丟下她跑路，讓她大學剛畢業就欠了百萬債務，討債人天天上門催債。

「小公主」不敢將此事告訴父母，並在好友的建議下，下海到酒店上班賺錢，為了節省開銷，她跟室友合租一間小套房。她委婉的說，為了賺錢自己放棄了很多原則，但她唯一堅持的是，寧願住得不好、吃得不好，但即使穿名牌A貨，也要光鮮亮麗，至少外表上不能認輸，「社會就是這樣，越窮的人越喜歡打扮」。

如今25歲的「小公主」進入酒店業已經超過3年，債務加利息只剩下20幾萬。然而近期遇到酒店停業，她只好私接傳播賺錢，但收入無法打平開支，而且利息一直滾，「好不容易生活才剛起步，好怕又回到以前債台高築的時候」，她希望能在30歲前趕快脫離這一行，有一點存款開一間小吃店，她的人生才看得見光芒。

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