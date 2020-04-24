「背後熊抱女店員」連兩天性騷3次　常客嫌判太重上訴少罰2月

記者黃翊婷／新北報導

楊姓男子是新北市某超商的常客，去年3月間他連續兩天對女店員小美（化名）伸出鹹豬手，包含熊抱、掐肩膀、撫摸背部等等，結果被新北地院判處有期徒刑6月；但他覺得量刑太重提出上訴，日前獲得法官裁定撤銷原判決，改判有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案確定。

▲楊男對小美搭肩性騷擾。（示意圖／記者劉昌松攝，與本案無關）

判決書中提到，第一天晚間9時許小美在開放式飲料櫃前補貨，楊男趁機出手掐捏右肩，再順勢搭上肩膀，對方趕忙向前彎腰掙脫，他仍不死心繼續用右手撫摸背部，接著伸出左手摸臉、按壓頭部。

得手過一次的楊男第二天早上9時許又來到店內，這次選在玻璃門飲料櫃前毛手毛腳，先撫摸肩膀再從後方熊抱，持續時間大約10秒鐘；同一天下午2時許他再度光顧，看見小美人在店內座位區用餐，隨即靠上前撫摸肩膀及背部，總計在兩天內性騷擾3次。

小美不堪受辱，事後氣得跑到新北市土城警分局報案。楊男一審被新北地院法官依違反性騷擾防治法，判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，但他覺得量刑太重，因此提出上訴。

新北地院二審法官調閱超商監視器檔案，確認楊男的確有性騷擾行為，明顯欠缺尊重他人身體自主權利的法治觀念，讓小美身心受創、蒙受陰影，考量到他犯後坦承犯行，無業且領有低收入戶證明及身心障礙證明，加上雙方都沒有和解意願，最後裁定撤銷原判決，改判有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案確定。