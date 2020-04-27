酒吧濕身秀「男客露鳥互動」　辯稱「跌倒才意外露出」判處拘役

▲陳男找來舞者表演猛男濕身秀。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

台中市陳姓男子於2018年承租酒吧，聘請猛男表演「濕身秀」，吸引許多顧客上門，甚至有客人露鳥上台共舞，畫面全被警方秘密蒐證。不過業者開庭時卻辯稱男客不是故意露下體的，而是因為「跌倒」才不小心露出。然而法院最終不採信，分別判處陳男等人及男客拘役50日及30日。

據判決書指出，陳姓男子承租酒吧，並以每月2萬8千元的薪資聘請謝姓男子等人擔任票務，向每位客人收取500元入場費，又以每節20分鐘、6千元的酬勞聘請一名舞者。

2018年9月15日凌晨，陳姓男子自行擔任主持人，舞者僅著內衣褲表演「猛男濕身秀」，主持人接著慫恿男客上台，其中陳姓男客褪去內褲，露出生殖器和臀部，任由舞者拍打臀部，模仿口交動作。

其他3名男客則是接連上台和舞者做出猥褻互動，包含用手指戳肛門、將放在生殖器位置的香蕉吃掉及撫摸生殖器等。經過現場員警秘密蒐證，扣得陳男當日9萬4300元營業所得。

台中地院審理案件時，被告業者卻辯稱男客是「因為跌倒才不小心露出下體」，一審不採信此辯詞，最終以刑法第234條第2項意圖營利公然猥褻罪嫌判處陳姓男子拘役50日、謝姓票務等人拘役40日，做出猥褻互動等男客則判處拘役30日，可易科罰金。