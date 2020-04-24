羅志祥約砲連累男性同胞！網哀嚎「老婆逼交第2支手機」　萬人按讚：我也受害

▲羅志祥遭爆約炮、多P引發社會轟動，也連累許多網友被另一半懷疑。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

羅志祥約炮、多P事件近日鬧得沸沸揚揚，其私生活的精彩度讓人跌破眼鏡，卻也害許多男性遭另一半懷疑，有網友在臉書貼文，表示自己受其連累被「精神審查」，遭逼交出傳說中的「第2支手機」，該貼文引發廣大迴響，許多被羅志祥拖下水的網友也跳出來喊冤，直呼「人生好難」。

羅志祥與周揚青交往9年，日前宣布分手，周揚青更公開羅志祥的渣男行徑，表示他在交往期間多次約炮劈腿，與旗下女藝人、化妝師都有不正當關係，還會與好朋友舉行「多人運動」，也揭發羅志祥有專門手機約妹，此事轟動演藝圈內外，卻也「波及無辜」。

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「大哥，你一個人偷吃，連累著多少男人在這一夜被精神審查。」有網友今上午在臉書社團「爆怨公社」貼文，抱怨自己昨天晚上遭拷問，另一伴還努力尋找「傳說中的第2支手機」，更被迫交出手機密碼，不給就是有鬼，就連給了都不代表沒問題，怒喊「男人怎麼這麼難」。

該貼文也引發廣大迴響，至今有1萬多人按讚留言，許多男性網友表示身有同感，自己也是受害者，還有女網友說，平時從不檢查另一半的手機，昨日晚上也默默地拿起來翻看，也有許多人認為2支手機已經不能滿足使用需求，應該要準備第3支或第4支，搞笑的說：「電信公司應該要頒獎給羅志祥。」

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