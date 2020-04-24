甜美女警突襲「居家檢疫失聯洋男」　結局神展開！鄉民暴動戀愛了

▲女警突襲「2hrs甜送新手機」神展開！（圖／翻攝Timothy Conkling臉書）

記者劉維榛／綜合報導

「這種事只會發生在台灣！」一名美國牧師康克林 （Timothy Conkling）日前從雅加達返台，展開為期14天的居家檢疫，不料昨（23）日手機無法充電導致自動關機，鬧出一個大烏龍，系統觸動眾「擅自外出」的警訊，嚇得正妹女警趕緊前往查勤，事還還送上一支新手機，網友卻歪樓，「戀愛了！」

康克林在臉書分享驚魂記，昨日早上6點半，警方與疫檢人員敲門突襲，吵醒正在睡夢中的夫妻倆，原來警方那一端接收到居家檢疫民眾「擅自外出」的警訊，急忙上門查勤。康克林也急忙解釋，因為手機無法充電，才導致自動關機情況，希望需換一台新手機。

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負責監控民眾的外事女警Claudia一聽真相，鬆了一口氣之外，也熱心協助手機更換一事。短短2小時後，Claudia與另2名警員再上門，手上果真多了一台新手機，讓康克林驚呼連連。對於台灣警方的暖舉，康克林也感動直呼，剛返台時，Claudia曾傳訊問需要什麼，因非常想吃巧克力，沒想到對方真的親自送府上。康克林笑稱，「先是巧克力，然後是新的手機，接下來會是什麼？這種事只會發生在台灣！」也再次見證台灣最美麗的風景。

▲窩心女警送巧克力！（圖／翻攝Timothy Conkling臉書）



「罩」片曝光後，甜美外事女警Claudia成了PTT鄉民暴動的對象，「感覺頗正，戀愛了」、「Claudia是溫柔姐姐」、「這女警好像很正」、「這女警好像很正」、「真好，歪國人都有巧克力」、「好正我喜歡」、「辣個眼神」、「 短髮、眼神，阿嘶～這個女警讚」、「這個女警我全身支持」、「女警那拍照姿勢我給100，彷佛好像在說別擔心，有了Zenfone再也不怕手機沒電」。