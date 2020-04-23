情侶開心遊澎湖！跨海大橋騎車自撞害女友失明　分手後挨告

▲顏姓男子帶著女友香香到澎湖旅遊。怎料途中卻發生車禍意外，導致香香右眼失明。上圖為示意照，無關本案。（圖／記者蔡玟君攝）

記者劉昌松、徐愷昕／台北報導

2018年暑假顏姓男大生帶著女友香香（化名）一起到澎湖玩，2人原以為旅遊結束感情會升溫，怎料過程中發生車禍，不僅雙雙都失去記憶，女方更因此失明。回台後香香除了與顏男分手外，同時也對他提出告訴。台北地檢署經追查，終於找關鍵證人，最後依過失致重傷害罪將顏男提起公訴。

2018年7月初顏男與香香一同前往澎湖玩，旅遊第2日下午5點許2人行經跨海大橋時，機車莫名其妙撞上橋邊護欄，雙雙受傷，經緊急就醫後，他們隔天立即返台，但香香的右眼失明，必須裝上義眼。

車禍後香香對眼睛失明一事一直無法接受，在與男友分手後遂對他提出告訴。檢方偵辦時，因2人皆失去記憶，無法闡述車禍發生經過，且跨海大橋上也沒有監視器，導致偵辦進度卡關，一度陷入膠著。

澎湖地檢署偵辦時到一段落時，由於顏男及香香都是台北人，全案轉由台北地檢署偵辦，後來檢警在努力追查下，終於找到了當初報案的目擊者！目擊者依憑自身記憶表示，當天他開車經過跨海大橋時，後方突然衝出一輛順向摩托車，怎料這輛摩托車超車後就因不明原因撞向護欄，他當下趕緊停車報案。檢方依據目擊者證詞，認定顏男在這場車禍中有過失，因此依過失致重傷害罪，對他提起公訴。

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