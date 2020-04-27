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台灣援助60萬片口罩　荷蘭回贈台中8家醫護人員鬱金香感謝

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▲荷蘭在台代表處致贈台中市轄內8家醫院鬱金香作為感謝。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲荷蘭贈送台中市轄內8家醫院鬱金香作為感謝。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣援助千萬片口罩給疫情嚴重的國家，其中60萬片捐贈荷蘭，提供第一線醫療人員更多保護，27日是荷蘭國慶日國王節，荷蘭在台辦事處取消慶祝活動，特地空運國花鬱金香來台，致贈給台中市政府、童綜合醫院等作為感謝，而市府則回贈台中盛產的文心蘭與蝴蝶蘭，為兩國醫護人員加油打氣，全力以赴克服疫情。

▲荷蘭在台代表處致贈台中市轄內8家醫院鬱金香作為感謝。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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▲童綜合醫院感謝荷蘭贈送的鬱金香。（圖／童綜合醫院提供）

荷蘭為了感謝台灣所援助的60萬片口罩，下午由貿易暨投資辦事處副代表貝莉莎(Lisette Hurkmans-Berkers)抵達台中市政府，致贈800株橘色鬱金香及8箱荷蘭糖漿煎餅，給轄內8家應變、重度級隔離防疫醫院的醫護人員，衛福部台中醫院副院長林紹雯、光田綜合醫院主任王瑞昌及台中醫院多名醫護人員代表受贈，氣氛溫馨。

代表市長盧秀燕出席的副市長令狐榮達表示，市府在盧市長的帶領下，推動多項跨局處「超前部署」防疫措施，守護市民健康，他也說，荷蘭是台中重要的經濟貿易夥伴，盧市長去年9月訪問荷蘭烏特勒支市及阿梅爾市並簽署MOU，荷蘭代表處也在2018台中花卉博覽會設置荷蘭館，2022年荷蘭舉辦國際園藝博覽會，台中也將規劃出席。

貝莉莎感謝台灣在荷蘭急難時，捐贈口罩給第一線醫護人員，台中與荷蘭有特殊的「花漾情誼」，無論是去年剛落幕的2018台中花博，或是每年在后里舉辦的百合節，都能看到來自荷蘭的花卉種球，因此特別選用代表荷蘭皇室奧蘭治（Oranje）的橘色鬱金香，也是國王節的代表色，象徵熱情、勇氣及希望，並表達謝意。

荷蘭代表處特別贈送「代爾夫特（Delft）藍瓷瓶」給市府，該瓷瓶是模仿大陸青花瓷繪製而成，青花瓷很有可能經由台灣傳到荷蘭，希望藉此見證台中與荷蘭的堅固情誼，像花朵一般春復一春、年復一年。

林紹雯說，醫護人員在防疫路上非常艱辛，要勇敢堅定地往前走，需要社會大眾的支持與鼓勵，她回去將告訴所有第一線臨床同仁，「我們得到更多勇氣，所以在防疫的路上要更堅定！」

童綜合醫院也收到100朵鬱金香與俗稱杯蓋餅的焦糖煎餅(Stroopwafels)，讓醫護人員感受到滿滿的溫暖，醫護人員為了傳達對荷蘭的感謝，特地拿著橘色（荷蘭代表色）字牌表達心意，並與荷蘭歡度同享國王節的喜悅。

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