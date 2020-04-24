不跟進韓國瑜「八大行業實名制」　侯友宜：新北有自己的步驟

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對高雄市長韓國瑜24日宣布八大休閒娛樂場所今起實施實名制，新北市長侯友宜表示，新北市的管控一直非常嚴格，也有自己的步驟，目前疫情掌控非常穩定，業者都很積極的配合。

侯友宜表示，新北市從一開始對休閒娛樂場所就採取非常嚴格的人潮管控，不管是在量體溫、戴口罩，以及維持社交距離都有嚴格的落實，執行這三個月來非常順利，業者非常的配合。

侯友宜指出，除了要求所有業者配合外，警察、公安小組都隨時會去了解，隨時會去抽查，所以目前一切的掌控都非常的穩定，「新北市自己有自己的步驟，穩定的往前走」，所以目前為止，疫情能夠掌控，業者也跟市府積極的配合。

高雄市政府上午召開防疫記者會，宣布高雄市休閒娛樂八大產業即起將採實名，不填表者，業者可拒絕進入，入口處也要有專人量體溫、提供手部消毒，室內人際安全距離會作適度規範，初期採勸導方式，若勸導不從，便將開罰。

高市經發局長伏和中指出，八大行業採取實名制從今日起開始實施，除了日前中央已公告的酒店、舞廳、有男女陪侍的店家停業外，其餘室內場所包括視聽歌唱、三溫暖、夜店、舞場、酒吧、特種咖啡茶室，都必須採取實名制。

韓國瑜也說明必須遵守的四項規定，一、入內活動採實名制：進入營業場所應填寫實名登記表，否則應拒絕進入。二、入口處安排專人管制，量測體溫及手部消毒。

三、營業空間容留人數以平均每人四平方公尺為原則，並得視需要調整減少空間容留人數。四、場所內所有消費者均應戴口罩、保持1公尺以上社交距離，為確保市內校園學生安全，進入各級學校教室、補習班，強烈建議配戴口罩。