1年前棄台與中建交…吉里巴斯在野黨「想與台灣復交」　外交部回應了！





▲外交部發言人歐江安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

太平洋島國吉里巴斯（Kiribas）2019年和台灣斷交，隨後火速與中國建交，此番舉動卻讓總統馬茂（Taneti Maamau）領導的執政黨在國會選舉踢到鐵板，喪失過半優勢；而另外2個在野黨則表示，可能會回頭與台灣建交。對此，外交部24日晚間表示，將持續秉持中立原則，密切觀察吉國總統大選結果，以及吉國新政府的外交政策走向。

針對吉里巴斯大選後，反對黨傳出盼與台灣復交消息，外交部發言人歐江安24日晚間回應，我國與吉里巴斯共和國曾於2003年至2019年維持外交關係，期間我國秉持對邦誼的重視，提供吉里巴斯有關基礎建設、農漁技術、醫療衛生、人力資源、潔淨能源等領域的鼎力協助，各項合作計畫成果斐然，有目共睹。台灣「以人為本」 的援助模式，贏得吉國政界與民間的感念與讚揚。

▲吉里巴斯總統馬茂與中國外交部長王毅會面。（資料圖／中國外交部）

歐江安指出，吉國馬茂政府接受中國利誘在2019年9月驟然與台灣斷交，但此決定實有違民主法治程序，更不符合吉國民眾的期待，引起吉國各界嚴厲的批評聲浪，以致馬茂率領的執政黨內部產生分裂而最終失去吉國國會的多數席次。

歐江安表示，吉里巴斯最新一次國會大選於4月22日完成。外交部樂見吉里巴斯依據民主程序順利完成國會選舉，並對各黨派席次分布情形充分掌握。未來我國將持續秉持中立原則，密切觀察吉國總統大選結果以及吉國新政府的外交政策走向。

關於吉里巴斯反對黨盼與台灣復交消息，根據《衛報》報導，馬茂（Taneti Maamau）的政黨在國會第2輪投票中，僅取得22席，比前次的31席還少了9席。其餘23席則分屬2個在野黨，其中一個政黨承諾與台灣重新建交，另一個政黨則是從執政黨出走的新政黨，該黨立場就是反對與台灣斷交。

新政黨的黨魁裴班努（Banuera Berina）預計會對中國注入的投資，採取較懷疑的態度，尤其在貸款方面會較為強硬。外媒也推測，裴班努會在今年6月與馬茂競爭總統大位。

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