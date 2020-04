越南拿台灣捐贈口罩做外交　外交部「基於人道考量」：落實台灣能幫忙

▲面對我國捐贈越南30萬片口罩,但越南卻捐贈口罩給其他國家一事,外交部表示,基於人道考量提供醫療口罩給越南第一線醫護人員。(示意圖,非文中提及的捐贈越南口罩/翻攝自外交部推特)

記者袁茵/台北報導

有立委指出,我國捐贈越南30萬片口罩,但越南日前竟公布捐55萬片口罩給法國等歐洲國家,質疑是幫越南做口罩外交、濫發。對此,外交部24日表示,越南製作醫療口罩所需的原料不足,台灣為落實「Taiwan can help」,經衡酌我國的防疫量能,仍決定基於人道考量,提供醫療口罩給越南第一線的醫護人員。

針對有立委質疑我國捐贈越南政府口罩是濫發、幫越南作外交,外交部24日晚間說明,我國與世界各國共同面對新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰,藉由提供醫療口罩,協助國際社會強化防疫機制。

外交部指出,越南目前日產約2200萬片「布口罩」,但製作「醫療口罩」所需的熔噴不織布原料不足,日產量約500多萬片,不足供越南9000多萬人口所需。因此外交部向越南方面瞭解需求後,經衡酌我國的防疫量能,最後決定基於人道考量,提供醫療口罩給越南第一線的醫護人員。

關於越南政府向外捐贈口罩一事,外交部指出,經查證,越南政府陸續捐贈歐洲、美國、日本及俄國總數約85萬片布質口罩,另分別贈送美、日、俄醫療用口罩各5萬片。

外交部提到,越南第一線醫護人員因照護病患亟需大量醫療用口罩,而越南又為我國重要鄰邦及重要「新南向政策」的夥伴國家,台灣與越南雙邊經貿投資及人員往來日益密切。為落實「台灣能夠幫忙,且台灣刻正幫忙」(Taiwan can help, andTaiwan is helping)的精神,我國政府決定捐贈30萬片珍貴的醫療用口罩協助越南抗疫,展現台灣政府與人民對鄰邦的愛心與關懷。越南政府對我國提供關鍵的防疫物資表示由衷感謝,並期盼疫情在全球通力合作下能早日消弭。

其他人也看了這些...

►敦睦艦隊染疫+1 磐石艦軍人確診 新冠肺炎累積428例

►解藥無效?WHO爆「瑞德西韋」臨床實驗失敗 張上淳回應了

►海軍召回選台中一中…商圈、家長恐慌 陳時中坦言:選在學校確實不恰當

更多熱門新聞...

►韓國瑜要對醫護人員普篩 「隔壁的市長」黃偉哲:請交給專業

►蘇貞昌:不會封城、以指揮中心為準並全國一致

►蘇貞昌:目前無計畫取消五一連假 「除非突然發生疫情大爆炸」