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越南拿台灣捐贈口罩做外交　外交部「基於人道考量」：落實台灣能幫忙

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▲▼吳釗燮貼出要捐給疫情重災地區的口罩裝箱照片。（圖／翻攝自外交部推特）

▲面對我國捐贈越南30萬片口罩，但越南卻捐贈口罩給其他國家一事，外交部表示，基於人道考量提供醫療口罩給越南第一線醫護人員。（示意圖，非文中提及的捐贈越南口罩／翻攝自外交部推特）

記者袁茵／台北報導

有立委指出，我國捐贈越南30萬片口罩，但越南日前竟公布捐55萬片口罩給法國等歐洲國家，質疑是幫越南做口罩外交、濫發。對此，外交部24日表示，越南製作醫療口罩所需的原料不足，台灣為落實「Taiwan can help」，經衡酌我國的防疫量能，仍決定基於人道考量，提供醫療口罩給越南第一線的醫護人員。

針對有立委質疑我國捐贈越南政府口罩是濫發、幫越南作外交，外交部24日晚間說明，我國與世界各國共同面對新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰，藉由提供醫療口罩，協助國際社會強化防疫機制。

外交部指出，越南目前日產約2200萬片「布口罩」，但製作「醫療口罩」所需的熔噴不織布原料不足，日產量約500多萬片，不足供越南9000多萬人口所需。因此外交部向越南方面瞭解需求後，經衡酌我國的防疫量能，最後決定基於人道考量，提供醫療口罩給越南第一線的醫護人員。

關於越南政府向外捐贈口罩一事，外交部指出，經查證，越南政府陸續捐贈歐洲、美國、日本及俄國總數約85萬片布質口罩，另分別贈送美、日、俄醫療用口罩各5萬片。

外交部提到，越南第一線醫護人員因照護病患亟需大量醫療用口罩，而越南又為我國重要鄰邦及重要「新南向政策」的夥伴國家，台灣與越南雙邊經貿投資及人員往來日益密切。為落實「台灣能夠幫忙，且台灣刻正幫忙」（Taiwan can help, andTaiwan is helping）的精神，我國政府決定捐贈30萬片珍貴的醫療用口罩協助越南抗疫，展現台灣政府與人民對鄰邦的愛心與關懷。越南政府對我國提供關鍵的防疫物資表示由衷感謝，並期盼疫情在全球通力合作下能早日消弭。

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