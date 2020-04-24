「不僅政府能幫忙」　台企業捐贈友邦3萬5千支額溫槍

▲外交部24日舉行捐贈典禮。（圖／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

外交部24日邀請多位駐台大使或代表共同舉辦記者會，並宣布由泰博科技股份有限公司捐贈的台製3萬5千支額溫槍及250組自動測量系統，送給美、德兩國及15個友邦，協助他們抗疫。外交部表示，我國再次以具體行動證明台灣不僅政府能幫忙，民間企業也攜手共同援助友邦及友好國家，對抗新冠肺炎的蔓延。

外交部長吳釗燮致詞時表示，我國政府、民間在行有餘力後協助友邦及友好國家防疫，「我國深感驕傲與自豪」，感謝泰博公司的慷慨善行，以具體行動為全球防疫貢獻心力。泰博公司董事長陳朝旺則說，泰博公司基於社會責任，捐贈國產額溫槍協助各國抗疫，唯有台灣製造的產品才有品質保證。

外交部認為，這次泰博公司慷慨捐贈額溫槍及自動測量系統，提供友邦及友好國家，是展現台灣政府與民間企業攜手合作，提供國際人道援助的最佳印證現場。而尼加拉瓜駐台大使達比亞（William M. Tapia）、聖克里斯多福及尼維斯駐台大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）、美國在台協會台北辦事處（AIT/T)處長酈英傑（Brent Christensen）、德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）等友邦使節，及友好國家代表出席捐贈典禮，並代表相關國家接受這些防疫物資。

哈菁絲代表使節團致詞時說道，她高度肯定台灣面對武漢疫情的挑戰所採取的各項因應措施，並推崇台灣在如此艱困之際，慷慨向友邦及國際社會伸出援手，並肩協助各國政府防疫。

酈英傑則表示推崇台灣的抗疫成效，並引用美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)所言，「需要幫忙時朋友就會在身邊」，酈英傑處長指出「台灣就是這樣的朋友，感謝台灣政府與人民」。

德國在台協會處長王子陶致詞時，也特別引述德國衛生部長史潘（Jens Spahn)致我國衛福部長陳時中的信函內容，指出對台灣援贈口罩及雙方充滿信任的合作關係表示感謝，並提到台灣的防疫經驗有助德國克服疫情。