陸先後提供24億個口罩　華春瑩：每個美國人能分到7個

▲大陸外交部發言人華春瑩在推特上發文，稱中國已陸續提供逾24億個口罩給美國。（圖／翻攝華春瑩twitter）

記者魏有德／綜合報導

美國新冠肺炎確診人數達89萬例，為全球之最。這讓美國政府緊急限制醫療物資出口因應，並向世界各地輸入能緩解疫情的醫療物資。其中，來自中國大陸的防疫物資透過政府及民間團體、個人或電商陸續運往美國。對此，大陸外交部發言人華春瑩在個人推特（twitter）上指出，截至20日，中國已向美國提供逾24億個口罩，「每個美國人可以分到7個。」

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

《環球網》報導，華春瑩23日在推特上發文指出，截至4月20日，中國已向美國提供了超過24.6億個口罩，這意味著每個美國人能分到7個口罩。此外，（中國）還提供了近5000台呼吸機和很多其他設備，「希望能拯救更多生命。」

▲馬雲贈送紐約市1000台呼吸機。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

此前，中美兩國政府一直因新冠肺炎疫情及世衛組織（WHO）等相關議題隔空交火。不過，在全球抗疫的大環境下，兩國仍持續維持醫療物資的互相支持。其中，阿里巴巴創辦人馬雲3月中便捐出50萬個檢測試劑盒及1000萬個口罩給美國，4月還加碼捐贈1000台呼吸機到紐約協助抗疫。

最新數據顯示，截至今（25日）6時止，全球已經超過279萬人確診、19.5萬死亡，其中美國有89萬524人確診，居全球確診人數首位。其次為西班牙21萬9764人、義大利19萬2994人、法國15萬9495人。