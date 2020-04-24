「小姐這裡怎麼走？」大里噁狼拉褲Show鳥狂笑…女學生見一團嚇逃：不敢回頭

▲21日晚上有一名男子在台中大里好來5街、好來6街口，假裝向女學生問路卻「露鳥」，引起地方人心惶惶。（圖／里長提供）

圖、文／CTWANT

台中市大里區一名20多歲男子，21日晚上9點多在十九甲地區佯裝向路人問路，但突然掏出小雞雞「示威」，一名女學生被嚇得花容失色跑回家向家人求救，家人跟里長反映以及報警後，目前已鎖定可疑對象，由警方調閱監視器擴大偵辦中。

當地里長指出，21日晚上9點多，一名國3女學生因補習下課後，單獨走在大里區好來5街、好來6街口，此時有名穿著整齊的男子趨向前詢問女學生「小姐，請問妳知道這條路怎麼走嗎？」女學生卸下心防靠近後，突然拉開褲子然後大笑三聲，女學生看到眼前一團黑摸摸的「東西」，嚇得趕緊逃離現場完全不敢回頭。

里長說，十九甲地區的居住人口將近3萬人，而且附近是立新國小和立新國中學區，當這個消息傳出後，讓附近的婦女都人人自危，當地的守望相助隊也開始積極找尋露鳥俠的行蹤，也希望配合警方趕緊抓到人，才能讓附近的民眾夜晚進出能安心。

霧峰分局十九甲派出所警方表示，昨天早上女學生家人在里長陪同下到派出所報案，員警獲報後立刻到附近調閱監視器，初步發現當晚確實有名男子靠近女學生，目前已經擴大偵辦並調閱相關路口監視器，初步已鎖定該名男子，抓到後會依公然猥褻送辦。

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