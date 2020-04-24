「媽！救我」憂兒子遭綁　糊塗婦人報警才知兒子在家呼呼大睡

▲婦人接到兒子遭綁架詐騙電話，趕緊報警。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

真是糊塗媽媽！楊姓婦人上午在家接到詐騙集團老梗電話「媽！救我！」，急忙報警求救，卻忘記愛子其實就在自己房間內呼呼大睡。警方到場後認為是詐騙，觀察現場後發現有一間房間房門緊閉，一問之下，楊婦才回神，直呼「我太緊張了！」結束這場烏龍綁架。

第四警分局春社派出所警員李振榮、劉美秀，日前上午11點左右接獲報案，一名婦人在家接到兒子疑似遭綁架電話，「請救救我兒子！他被抓走了！」員警立刻趕到現場了解。

▲▼員警安撫婦人情緒，婦人接到兒子遭綁架詐騙電話，趕緊報警，才知道兒子在房間呼呼大睡。（圖／記者李忠憲翻攝）

楊姓婦人焦急如焚向警方表示，她突然接到一通電話，對方一開口就說「媽！救我！」她聽聲音感覺就像是兒子的聲音，另一名男子再搶電話說「妳兒子在我們這邊，匯錢過來不然妳兒子會出事」等。她也立刻拿出手機指著畫面上的通話紀錄說，「就是這通電話跟我說我兒子出事了！」憂心兒子安危心情可見一斑。

員警一聽直覺是詐騙老梗，先安撫婦人心情讓她完整講出事件過程，觀察家裡發現有一間房間房門緊閉。員警問婦人「妳兒子都睡哪一間？」婦人一語驚醒才說「啊！弟弟應該在裡面！」立刻上前打開房門，果然發現兒子正裹在棉被裡呼呼大睡。楊婦才急忙跟員警說抱歉，頻說自己太緊張，謝謝警察先生，結束這場烏龍綁架案。

春社派出所所長江松泳表示，民眾如接到電話稱家人有危險，如果對方提到借錢、匯款就要提高警覺，可撥打110請求協助，或撥打反詐騙諮詢專線165查詢來電號碼是否遭到警示，避免落入詐騙陷阱。

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