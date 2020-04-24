　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「媽！救我」憂兒子遭綁　糊塗婦人報警才知兒子在家呼呼大睡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼婦人接到兒子遭綁架詐騙電話，趕緊報警，才知道兒子在房間呼呼大睡。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲婦人接到兒子遭綁架詐騙電話，趕緊報警。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

真是糊塗媽媽！楊姓婦人上午在家接到詐騙集團老梗電話「媽！救我！」，急忙報警求救，卻忘記愛子其實就在自己房間內呼呼大睡。警方到場後認為是詐騙，觀察現場後發現有一間房間房門緊閉，一問之下，楊婦才回神，直呼「我太緊張了！」結束這場烏龍綁架。

第四警分局春社派出所警員李振榮、劉美秀，日前上午11點左右接獲報案，一名婦人在家接到兒子疑似遭綁架電話，「請救救我兒子！他被抓走了！」員警立刻趕到現場了解。

▲▼婦人接到兒子遭綁架詐騙電話，趕緊報警，才知道兒子在房間呼呼大睡。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼員警安撫婦人情緒，婦人接到兒子遭綁架詐騙電話，趕緊報警，才知道兒子在房間呼呼大睡。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼婦人接到兒子遭綁架詐騙電話，趕緊報警，才知道兒子在房間呼呼大睡。（圖／記者李忠憲翻攝）

楊姓婦人焦急如焚向警方表示，她突然接到一通電話，對方一開口就說「媽！救我！」她聽聲音感覺就像是兒子的聲音，另一名男子再搶電話說「妳兒子在我們這邊，匯錢過來不然妳兒子會出事」等。她也立刻拿出手機指著畫面上的通話紀錄說，「就是這通電話跟我說我兒子出事了！」憂心兒子安危心情可見一斑。

員警一聽直覺是詐騙老梗，先安撫婦人心情讓她完整講出事件過程，觀察家裡發現有一間房間房門緊閉。員警問婦人「妳兒子都睡哪一間？」婦人一語驚醒才說「啊！弟弟應該在裡面！」立刻上前打開房門，果然發現兒子正裹在棉被裡呼呼大睡。楊婦才急忙跟員警說抱歉，頻說自己太緊張，謝謝警察先生，結束這場烏龍綁架案。

春社派出所所長江松泳表示，民眾如接到電話稱家人有危險，如果對方提到借錢、匯款就要提高警覺，可撥打110請求協助，或撥打反詐騙諮詢專線165查詢來電號碼是否遭到警示，避免落入詐騙陷阱。

年輕好簡單～～


【更多新聞】

諷身障男「我們社區沒出侏儒」遭肉搜灌爆　女攤商關臉書

扯爆！敦睦艦隊召回官兵集結台中一中　遊覽車闖校園遭驅離

「回台中3天」足跡曝！染疫官兵收治負壓病房　接觸7人全居家隔離

ET快訊
早預言羅志祥演藝事業「跳崖式下降」！命理師警告他不只中桃花劫
饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」挺羅志祥！她硬起來反擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不爽新莊角頭...曾押走痛扁友人　醉男忠孝東路狂轟6槍

「藥吃完了！」蘆洲狂女捷運猛揮菜刀　乘客嚇壞急倒退憂鄭捷重演

被倒債又挨拳頭　水產商「發奮圖強」學改槍…擁4長8短：見一個轟一個

民眾捐獻救罕病兒…麥當勞基金會志工「挑中獎發票暗槓」　8年爽污500萬　

「媽！救我」憂兒子遭綁　糊塗婦人報警才知兒子在家呼呼大睡

給選民紅包+白米遭控「假行善真賄選」！連任議員吳銘賜無罪…關鍵原因曝

桃園平頭男隨機強押國中女生企圖性侵　逃竄楊梅掉落稻田落網

快訊／苗栗頭屋老田寮溪婦在水面載浮載沉　警消救起送醫

清寒少女貌似郭雪芙　慘遭建築「色」計師分飾2角奪初夜

亂傳海軍確診者台南足跡　無辜商店慘中槍...3造謠者送辦

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

好萌！85公斤「犀牛寶寶」過滿月 馬麻幫洗泥巴浴～親子互動超療癒

不爽新莊角頭...曾押走痛扁友人　醉男忠孝東路狂轟6槍

「藥吃完了！」蘆洲狂女捷運猛揮菜刀　乘客嚇壞急倒退憂鄭捷重演

被倒債又挨拳頭　水產商「發奮圖強」學改槍…擁4長8短：見一個轟一個

民眾捐獻救罕病兒…麥當勞基金會志工「挑中獎發票暗槓」　8年爽污500萬　

「媽！救我」憂兒子遭綁　糊塗婦人報警才知兒子在家呼呼大睡

給選民紅包+白米遭控「假行善真賄選」！連任議員吳銘賜無罪…關鍵原因曝

桃園平頭男隨機強押國中女生企圖性侵　逃竄楊梅掉落稻田落網

快訊／苗栗頭屋老田寮溪婦在水面載浮載沉　警消救起送醫

清寒少女貌似郭雪芙　慘遭建築「色」計師分飾2角奪初夜

亂傳海軍確診者台南足跡　無辜商店慘中槍...3造謠者送辦

咖啡廳打工餘波　謝忻賺生活費「光著黑腳底丫」忍痛挨打

中職／索沙觸身球板凳清空　師徒對決收視開紅盤

人行續做2384億定向MLF　同步降息20基點助民間企業

御姊愛／一紙聲明捲起反豬巨浪？周揚青分手信完整分析

企聯女壘／新力旺旺獅、台北台產　爭隊史首座冠軍

黑狗趴坐車頂兜風引網友熱議　狗主人：是受過訓練的

不爽新莊角頭...曾押走痛扁友人　醉男忠孝東路狂轟6槍

Toyota「油電4驅跨界鴨」Yaris Cross亮相　土豪金車色超搶眼！

亮･珠寶／水滴戒竟是蛇首造型　Boucheron意象設計怎搭都美

黑鄉蛻變「五心重鎮」！圈出北市起漲區　1800萬起可住新古電梯房

社會熱門新聞

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

深夜騎車見移動陰影　女騎士嚇壞報案

快訊／桃園大園「光頭之狼」凌晨楊梅落網

新北女北捷揮菜刀　上銬走出警局

單親媽酒店養兒騙擺攤　3000元房租成最後稻草

偷發票8年兌獎500萬元無人知　20萬交保

2歲童遭生父反覆凌虐母冷眼旁觀

即／三民高中捷運站驚傳狂女「揮舞菜刀亂吼」

快訊／高雄氣爆釀32死！二審結果出爐

情侶一氧化碳中毒雙死　房東為省8千下場慘

【少龍淫亂仙女班】武肺神棍遭爆性醜聞　少龍首度正面回應

快訊／國道1號嚴重事故！遊覽車衝對向車道

「要給你死啦！」北市街頭連開6槍15秒影片流傳

到校領畢業證書　高職妹送導師罐頭塔

更多熱門

相關新聞

3歲童「頭骨凹陷」慘死！　冷血爸「動手原因曝光」：受不了

3歲童「頭骨凹陷」慘死！　冷血爸「動手原因曝光」：受不了

台中市姐弟戀夫妻3歲兒子去年結束安置返家，但不習慣生活，告訴爸爸想回安置家庭，沒想到卻因此被照三餐凌虐，回家一個半月就被打死。邱男被捕後卻表示，「我受不了，就像斷了線，一直打到他流血」。

快訊／國道1號嚴重事故！遊覽車衝對向車道

快訊／國道1號嚴重事故！遊覽車衝對向車道

台中25日兵推！盧秀燕曝「沒有要封城」：是超前部署

台中25日兵推！盧秀燕曝「沒有要封城」：是超前部署

35年前台中第一家麥當勞舊照曝光　網友回憶湧現：當時是奢侈品

35年前台中第一家麥當勞舊照曝光　網友回憶湧現：當時是奢侈品

假援交真詐騙說詞出新　

假援交真詐騙說詞出新　

關鍵字：

詐騙綁架第四分局台中

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

羅志祥被爆多P！網翻出30秒影片秒懂

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

周揚青驚吐「分手後去檢查性病」　檢驗結果公開了！

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面