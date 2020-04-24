快訊／國道1號嚴重事故！遊覽車「撞破分隔島」衝對向車道　北上回堵8km紫爆

▲國道遊覽車衝破分隔島。（圖／翻攝國道監視器）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

國道1號北上163.4K、台中后里段24日上午10時許發生嚴重事故，一輛南下的遊覽車突因不明原因失控，衝破中央分隔島、撞向對向北上車道，導致該處交通打結，車流回堵約8公里，一度「紫爆」時速僅剩12km。警消獲報後已經趕抵現場救援，確切事故原因、傷亡情況仍在釐清中。

台中市消防局表示，接獲通報後派遣大雅、后里、神岡等分隊，出動救災救護車輛共8輛、人員22名前往救援；經初步了解，該輛衝至對向車道的遊覽車內並無乘客。