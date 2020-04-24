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3歲童「頭骨凹陷」慘死！　冷血爸「動手原因曝光」：我受不了，就像斷了線

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▲男童生母。（圖／資料照）

記者劉亭／綜合報導

台中市姐弟戀夫妻3歲兒子去年結束安置返家，但不習慣生活，告訴爸爸想回安置家庭，沒想到卻因此被照三餐凌虐，回家一個半月就被打死。邱男被捕後卻表示，「我受不了，就像斷了線，一直打到他流血」。

邱姓男子（25歲）與王姓前妻（42歲）雖已離婚，但仍同居，因為經濟狀況不佳，2016年出生的第3個兒子交由家防中心安置、寄養，直到2019年9月20日才結束。

但男童回家後卻不習慣，常常向爸爸要求回去寄養家庭，沒想到這卻成了自己痛苦的開始。邱男曾多次痛打男童，幾乎天天用鐵製衣架毆打背部、鼠蹊部...等，甚至用氣球線綑綁雙手數小時，一直到男童流血才停手。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲▼邱男動手鐵製衣架。（圖／台中地檢署提供）

除此之外，邱男更會在洗澡時用蓮蓬頭或徒手暴打，導致男童重心不穩跌倒，向鐘擺一樣撞擊洗手台、牆壁，導致身體多處天天受傷。過了1個多月地獄般的生活後，2019年11月16日晚間男童在被打後昏倒。

但邱男隔天卻持續虐待，男童受不了再度昏倒後，還拿吹風機吹胸部及臉部，雖然送醫但最終不治。而男童的母親王女，本身為幼保系畢業，多次冷眼目睹虐打惡行，甚至惡意取消社工探訪行程，協住邱男掩護，也扼殺了男童求生機會。

男童死後被發現，身上多處新舊傷，頭顱凹陷，雙手有捆綁勒痕，臉部有疑似菸蒂燒燙傷，鮮血從鼻孔噴出，死狀甚慘。王女手機中發現，邱男曾多次上網搜尋兒童頭部止血、腦震盪、休克急救...等資料，可見兩人的冷血程度。

台中地檢署展開調查，分別依家暴凌虐致死、遺棄致死罪起訴邱男及王女，由於兩人多次否認惡行，甚至推卸責任到已故男童身上，犯後無悔悟之意，請法官從重量刑。

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