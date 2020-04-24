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影／遭金門高梁黨主席提告學歷造假　陳玉珍大笑：很感謝他來告我

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記者林銘翰／台北報導

曾多次參選金門立委失利的金門高粱黨主席洪志恒24日上午赴台北地檢署，控告國民黨立委陳玉珍學歷不實。對此，陳玉珍24日上午受訪時大笑表示，「我很感謝金門自創的金門高粱黨主席洪先生來北檢告我」，讓她有機會再度向全體國民說明清楚自己的學歷。

洪志恒24日上午赴台北地檢署控告陳玉珍學歷不實，洪志恒質疑，陳玉珍過去五次參選登載於選舉公報的畢業證書，每份字數都不同，因此向台北地檢署告發陳玉珍涉偽造文書及違反《公職人員選舉罷免法》。

▲▼立委陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

對此，陳玉珍24日上午受訪時先是大笑一聲，接著說「我很感謝金門自創的金門高粱黨主席洪先生來北檢告我」，讓她有機會再度向全體國民說明清楚自己的學歷。

陳玉珍說，自己是1991年開始進入台灣大學就讀，1995年從台大中文系、法律輔系畢業，之後到美國念書後，1996年考上北京大學國際經濟法研究所，後來再拿日本交流協會獎學金赴日本就讀九州大學的國際公法碩士。

陳玉珍表示，洪志恒質疑她在填寫學歷時，有時寫國際公法、有時寫國際經濟法，是因為洪志恒對此不是很了解。陳玉珍說明，她念的是北京大學的國際法學專業，下面又區分成國際公法與國際經濟法，而國際經濟法下面又分有國際商法，所以她讀的是「國際法學科」裡頭的「國際公法」裡面的「國際經濟法」的「國際商法」，研究的是世界貿易組織。

陳玉珍笑說，這位洪先生已經在金門參選了六次，每次都得到大約百分之一的選票，雖然不是很能理解他的意圖，不過自己選擇尊重，也謝謝洪志恒給自己再度有機會向社會大眾說明自己的學歷。

▼洪志恒告發陳玉珍學歷造假。（圖／翻攝自洪志恒臉書）

▲▼洪志恒告發陳玉珍學歷造假。（圖／翻攝自洪志恒臉書）

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