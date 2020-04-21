蔡英文甩鍋國防部？　陳玉珍：對！我才覺得她應該誠實以對

▲陳玉珍。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對海軍敦睦艦隊磐石艦24人染疫，總統蔡英文要國防部誠實，是不是「甩鍋」 ？國民黨立委陳玉珍21日受訪時直言，「對，我就是這樣覺得」，敦睦艦隊的出訪是不是國安層級會議做的決定，蔡英文應該誠實以對，不要隱瞞。

陳玉珍表示，不容許只要發生事情，就把所有責任推到小兵身上，首先，整個敦睦艦隊出訪是誰做的決定，這是要探究的；其次，敦睦艦隊回國後，為什麼停在港區6天就可以下船，不用比照一般國民居家隔離14天，這又是誰做的決定？要找出做決定的人，而不是責難這些幫忙做疫情防治的人，誰做決定誰負責。

對於國民黨團週三排專案報告，陳玉珍指出，就是要讓國防部從上週六、上週日開始，有時間把整個事情調查清楚，週三會有很多委員提出詢問，國防部應該把事情說清楚，「同樣也呼籲蔡英文總統，這個艦隊的出訪，是不是國安層級的會議做出的決定，也請蔡總統誠實以對，不要隱瞞」。

在究責部分，陳玉珍認為，一個艦隊的出訪是一個國防部長層級可以決定的嗎？這已經到了國安的層級，應該是在國安會議討論過的，中間參與的人是誰，應該也有外交部長和秘書長，以及相關人員，是不是蔡英文拍板的，這是要追究的重點。

對於蔡英文要國防部誠實是不是「甩鍋」？陳玉珍表示，「對，我就是這樣覺得，我才覺得她應該誠實以對，不要隱瞞。」