金門高粱黨提告陳玉珍學歷造假：7張畢業證書「字數」都不一樣

▲陳玉珍。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

國民黨金門籍立委陳玉珍過去因多次有爭議性發言，引起外界議論。也曾因為「假學歷」風波遭金門高粱黨主席洪志恒提告，但她秀出台灣大學、北京大學、美國哈佛大學等學歷（位）證書澄清。不過，洪志恒24日也再度前往台北地檢署按鈴申告陳玉珍「涉偽造文書及違反選舉罷免法104條」，更舉出她18年來偽造7張畢業證書，且字數不同。

陳玉珍因為幾度爭議發言，包括「台灣不是國家，中華民國才是」、「手指遭門夾後送醫」等事蹟引發各界熱議。而過去立委選舉時的對手洪志恒，也曾指她「違反選罷法」、「學歷造假」對陳玉珍提告。

陳玉珍本人則陸續提出自己的學歷、證（明）書、包括台灣大學、日本九州大學、北京大學、美國哈佛大學等學歷（位）證書澄清。

不過，洪志恒24日再度赴北檢提告陳玉珍「涉偽造文書及違反選舉罷免法104條」。他列舉出陳玉珍18年來偽造了7張畢業證書，且每份字數都不同。

23日洪志恒也在臉書PO文酸，「我送妳離開～北京大學～妳偽造學歷～見縫插珍～夾手他人～浪費～醫療的～資源～我送妳離開～不務正業～討～不到～經費～造假新聞、胡作非為送妳去～地檢～輸～～～」。

▲洪志恒告發陳玉珍學歷造假。（圖／翻攝自洪志恒臉書）