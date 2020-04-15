影／政壇響應戴「粉色口罩」　陳玉珍批：有沒有看到民眾還在烈日寒風中排隊？

記者楊蕓／台北報導

日前有家長反應「小男孩不敢戴粉紅色口罩上學」，引發性別教育話題，指揮官陳時中特別率領全員戴上粉紅色口罩示範，網路上掀起「粉紅運動」。不過，國民黨立委陳玉珍忍不住批評，民眾都這麼可憐的在烈日寒風中排隊買口罩，「你政府還在玩這個口罩是粉紅色的還是豹紋的，我看得有點難過，覺得很悲哀阿！」

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者周宸亘攝）

日前有家長提出「小男孩不敢戴粉紅色口罩上學，害怕被議論」，引發性別教育話題，中央疫情指揮中心13日記者會上，指揮官陳時中特別率領全員戴上粉紅色口罩，網路上掀起「粉紅運動」，行政院長蘇貞昌14日赴立院備詢時也戴上粉紅色口罩響應。

不過，國民黨立委陳玉珍15日受訪時表示，「我很生氣就是這點，不是因為粉紅色口罩，而是我要再次呼籲執政當局，你們有沒有看到，民眾都還在排隊買口罩，很多人都還是買不到」，她接到太多民眾陳情，金門地區也很多人跟她反映，兒童口罩都買不到。

陳玉珍說，在民眾還這麼可憐在烈日寒風中排口罩，「你政府還在玩這個口罩是粉紅色還是豹紋的，我看得有點難過，覺得很悲哀阿」，政府應該先看看民眾還在排隊買口罩，也再次呼籲14天應給10片。

陳玉珍批評，政府公布的口罩流向一點都不公開透明，地方政府、中央多少？請把包括部會、縣市、產業都明白列出來，才能全民監督，否則有的人永遠都買不到，有的人卻想要粉色就有粉色，要豹紋就有豹紋，這個社會這樣對嗎？」