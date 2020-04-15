支持中華民國改名台灣？　陳玉珍：大家喜歡「我就支持」

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨金門立委陳玉珍日前稱「台灣不是國家」，與行政院長蘇貞昌在立法院唇槍舌戰。對此，陳玉珍15日在《雲端最前線》重申立場，若大多數民意喜歡台灣這個國名，那民進黨就勇敢去做，她都尊重大家意見。

陳玉珍強調當天在立法院要談論的是金門的問題，「如何減少差異性？」她表示，「我的身份證寫的中華民國福建省金門縣」，因為中華民國有福建省，這是很多台灣這個島上很多人不知道的事情，且歷史地理都沒有交，而沒有台灣就沒有中華民國，中華民國也不包括台灣啊，還包括金門、澎湖、馬祖，在這樣的前提下，如何減少金門跟台灣本島的差異性，增加融合性，「把福建省的名字拿掉，讓我們直屬中央，我們就跟中央融合在一起。」

陳玉珍說，從小到大的教育，「我的身分證從來沒有出現台灣兩個字啊，我們這個國家的名字就叫中華民國，這是不會錯的」，民主國家尊重大家意見，「如果大家覺得名字要改，我也支持啊！」如果大多數人不喜歡中華民國的名字，想要叫做中華民國台灣或者中華民國台澎金馬，或是要叫中華民國金門，來代表現在的現在的中華民國台澎金馬的話，「大家喜歡我就支持，只要按照民主程序，因為民主自由是我們對外抵抗的力量。」

▲陳玉珍表示，若大多數民意支持改國名那他也支持。（圖／雲端最前線直播）



陳玉珍表示，大家近幾年都用台灣取代中華民國，這也不是不行，以前民進黨在野的時後天天就制憲正名，「你現在已經執政了4年，要第五年了，你勇敢去做，你得了817萬票你很有民意，很有底氣，就勇敢去做。」

民進黨立委范雲反問陳玉珍，「修憲要四分之三耶，那你們公開說明支持修憲」，陳玉珍回應，如果覺得修憲很困難，《兩岸人民關係條例》可以先修 ，現在民進黨執政，修法是民進黨想怎樣就怎樣。

▲陳玉珍與范雲爭論修憲。（圖／雲端最前線直播）

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