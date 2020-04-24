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疫情衝擊供應鏈！　上財研究：中國這些產業「尤其嚴重」

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▲▼GDP，繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

▲肺炎疫情影響全球產業鏈，並反應在大陸的進出口和個別行業表現上。圖為江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

自新冠肺炎疫情爆發以來，全球供應鏈受到嚴峻考驗，上海財經大學高等研究院23日發布的一份報告就點出，疫情對中國機電、紡織、服裝等產業帶來的影響「尤其嚴重」，不但在短期中加劇了中國經濟下滑的壓力，也對中長期發展構成挑戰。

上海財經大學高等研究院4月23日發布《2020年第一季度中國宏觀經濟形勢分析與預測報告》，報告認為疫情對全球化的世界經濟構成了重大衝擊，並在多個方面對中國經濟造成不利影響。

▲▼習近平親自赴浙江　視察寧波舟山港港復工。（圖／翻攝自新華網）

▲為確保復工復產順利，中共總書記習近平日前親自赴浙江　視察寧波舟山港。（圖／翻攝自新華網）

報告首先點出，2020年第一季，大陸貨物進出口總額按人民幣、美元計分別年減6.4%、8.4%。其中出口總額按美元計年減13.3%，反映了疫情重挫世界發達經濟體消費信心，引發生產活動的「急劇收縮」，嚴重拖累了中國的商品出口，也縮減了中國對全球產業鏈的供給。

內容以全球價值鏈參與（backward participation）的角度分析，指稱「出口中包含外部增加值比例越高的行業，受到疫情的影響也將越大。」譬如計算機、電子產品和光學產品製造、電力設備製造（約30%）；焦炭和精煉石油產品製造（約35%）。

此外，若某些行業用於出口的中間品進口投入比例較高，則其受外部影響也越大，譬如計算機、電子產品和光學產品製造、電力設備製造（約53%）；紡織品製造（約43%）；電子設備、化工、基本金屬製造（約30%）。

報告認為，為應對疫情造成的國際產業鏈斷供，各國將不得不被動補全國內生產線。此舉導致了全球產業鏈的萎縮和貿易保護主義的趨勢性強化，同時，全球貿易風險的增加，也會進一步削減外商直接投資（FDI），導致全球生產性資本在長期內將出現再分配與再平衡。

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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